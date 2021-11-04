Al-Sadd'tan Xavi açıklaması

04 Kasım 2021 Perşembe, 09:18

2021-22 sezonuna istediği gibi bir başlangıç yapamayan Barcelona, alınan kötü sonuçların ardından Ronald Koeman ile yollarını ayırmıştı.

Hollandalı teknik adamın yerine ise şu anda Al Sadd'ı çalıştıran ve Katalan ekibinin efsanesi olan Xavi Hernandez'in geçmesi bekleniyordu.

Ancak Katar temsilcisi, Barcelona ile görüşmelerin gerçekleşmesine rağmen Xavi'yi bırakmayacaklarını belirtti.

Al Sadd'ın CEO'su Turki Al-Ali, Xavi'yi takımda tutmak istediklerinin altını çizdi:

"Barcelona'dan bizimle görüşmek için buraya gelen yöneticilerin ziyaretini memnuniyetle ve saygıyla karşılıyoruz. Kulübümüzün bu konudaki tavrı ilk günden beri nettir. Teknik direktörümüz Xavi'yi, sezonun bu denli hassas bir noktasında bırakamayız."

Xavi, 2019 yılında oyunculuk kariyerine nokta koymasının ardından Al-Sadd’ın başına geçmişti.

2020-21 sezonunda takımını Katar Yıldızlar Ligi zaferine ulaştıran Xavi, buna ek olarak Katar Kupası, Katar Süper Kupası, Katar Emir Kupası ve Katar Yıldızlar zaferi şampiyonluğu yaşadı.