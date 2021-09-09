"ASSUNÇAO TRANSFERİNİ 10-12 SAATTE BİTİRDİK"
İlk olarak Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao hakkında konuşan Ahmet Bulut, "Gustavo'nun transferi son anda oldu diyebilirim. Gustavo'yu Galatasaray'a teklif ettikten sonra, olumlu gelişmeler oldu. 10-12 saat süren bir transfer süreciydi. Sabah 5-6'da bu transferi bitirdik. Uçağı nasıl ayarlayabiliriz diye düşünüyorduk. Uçağı bulmak kolay olmadı. Burada Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Fatih Terim'e de aynı şekilde. Bu transferi son anda gerçekleştirdik diyebiliriz" dedi.
"GALATASARAY'IN SATIN ALMA OPSİYONU VAR"
Bulut, Assunçao'nun sözleşmesiyle ilgili olarak, "Galatasaray'ın satın alma konusunda opsiyonu var. Galatasaray kendisini garantiye aldı. İnşallah iyi bir görüntü verir ve Galatasaray olur. Futbolcunun şu anki değeri 7-10 milyon Euro civarında. Genç olmasına rağmen bu konuşuluyor. Neticede pandemi de var" diye konuştu.
GEDSON FERNANDES NEDEN OLMADI?
Transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Gedson Fernandes konusunda ise Ahmet Bulut, "Gedson Fernandes transferi olmadığı için benim çok yorum yapmam doğru olmaz. Gedson'u bir rafa kaldıralım. Çünkü olmayan bir işi konuşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.
"PJANIC GÜNDEMDE YOKTU"
Beşiktaş'ın yeni transferi Miralam Pjanic'in siyah-beyazlılara transferinde rol üstlenen Bulut, "Pjanic transferi çok farklıydı. Oyuncunun menajeri Ramadani, beni arayıp sordu. Beşiktaş'tan teklif geldiğini ifade etti. 10-12 saatlik telefon trafiğiyle çözdük. Pjanic gündemde yoktu. Benim de açıkçası haberim yoktu. Biz de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve Ceyhun Bey. Bu işi hallettik" açıklamasını yaptı.
"BEŞİKTAŞ ONA İYİ GELEBİLİR"
Katalan ekibiyle yakın ilişkiler kurmasının bu transferde etken olduğunu belirten ünlü menajer, "İlişkiler çok önemli. Barcelona ile ilişkilerim ortada. Pjanic, Şampiyonlar Ligi oynamak istiyordu. Beşiktaş'ı istedi. Menajeri futbolcu ile konuştu. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Futbolcu hiçbir problem çıkarmadı ve Beşiktaş'a geldi. Pjanic gibi bir futbolcuyu tartışmak doğru olmaz. Oynadığı takımlar ortada. Kendisi de çok motive. Burada her şeyini ortaya koymak istiyor. Kendisi çok heyecanlı. Beşiktaş taraftarlarının ateşli olduğunu düşünüyor. Beşiktaş ona iyi gelebilir." dedi.
"EMRE DEMİR, DÜNYANIN EN İYİ 5 TAKIMIN BİRİSİNE TRANSFER OLACAK"
"Emre Demir, genç bir oyuncu. 18 yaşına girecek. Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır. Gelecek haftaya da bir açıklama yapılır. Ama Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak. Kayserispor'dan dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak kolay değil. Kulüp ocak ayında transfer olacak derse o zaman da olur. Emre de daha dün öğrendi nereye transfer olacağını."
"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"
Ahmet Bulut, Türkiye'de takımların genç oyunculara yer vermesi vurgusunda da bulunurken, "Türkiye'de genç oyunculara değer vermiyorlar. 'Genç, zamanı var' diyorlar. Kulüpleri de anlıyorum. Baskı altındalar. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Genç oyuncuları oynatıyorlar. İnşallah böyle devam eder. Genç oyuncular gelecek açısından çok önemli. Kulüpler başka türlü ayakta kalamazlar. Sadece televizyon gelirleriyle kimse ayakta kalamaz" diye konuştu.
"FALCAO'YU BELKİ ELDEN ÇIKARMAYACAKLARDI"
Galatasaray'dan ayrılan ve Rayo Vallacano'ya transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da durumna değinen Bulut, "Falcao'ya teklifler geldi. Ama Falcao, İspanya'da olmaya karar verdi. Ona teklifi getirdik. Falcao yine kariyerine odaklandı. Bence iki taraf için de hayırlısı oldu. El sıkışarak ayrıldılar. Falcao düzgün bir insan. Galatasaray, pandemi döneminde ekonomik sıkıntı olduğu için böyle bir karar verdi. Belki elden çıkarmayacaklardı" şeklinde konuştu.
"BAŞAKŞEHİR JAMES RODRİGUEZ'İ BİTİRMEK ÜZEREYDİ"
"James Rodriguez'in Türkiye'ye gelme ihtimali vardı. Göksel Başkan, Rodriguez için anlaştı. Fakat; futbolcunun gitmeme niyeti vardı. Futbolcunun transferi olmadı. Normalde kiralık olarak gelecekti. Göksel Başkan projeyi ve hedeflerini izah etti. Nasıl bir kulüp olduklarını anlattı. Futbolcunun kafasına bir yandan yattı mı? İngiltere'de şans bulabileceğini düşündüğü için maalesef transfer olmadı. Yoksa Başakşehir, James Rodriguez'in transferini bitirmek üzereydi. James Rodriguez, Galatasaray'ın gündemine gelmedi. Futbolda yarın ne olacağını bilemiyoruz. Ocak ayına kadar belki oynatılır, oynatılmaz. Şu anda bir şey diyemem."
"ARDA TURAN 40 YAŞINA KADAR TOP OYNAR"
Şu anda Galatasaray forması giyen Arda Turan hakkında da konuşan Bulut, "Arda Turan'ı Manchester United'ı çok istiyordu. Barcelona ile görüşüyordum. Arda, Barcelona'da oynamak istedi. Arda Turan'ın çok iyi Galatasaraylı olduğunu herkes biliyor. Başakşehir dönüşünden sonra Arda, Galatasaray ile pazarlık yapmadı. İnşallah Arda Turan 40 yaşına kadar top oynar. Ondan sonra Galatasaray kendisine herhangi bir görev verirse Arda düşünmeden kabul eder. Arda'ya, "Sen gel, sabah burada çimleri kontrol et. İşin bu olsun" deseler kabul eder. Öyle bir Galatasaraylı. Sözleşme önüne koyulduğunda Arda hiç pazarlık yapmadı. Her zaman boş mukaveleye imza atan bir oyuncudur. 40 yaşına kadar oynaması benim temennim. Arda'da o potansiyel var" diyerek sözlerini tamamladı.
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