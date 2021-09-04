Son dakika... Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, Estoril Praia'de forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir."

Portekizli orta saha oyuncusu, 115 maçta 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Açıklama | Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır.



1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir. pic.twitter.com/TytFbkOZM3