Son dakika... Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 18:46
Son dakika... Fenerbahçe, Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı
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Fenerbahçe, Estoril Praia'de forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 

1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir."

Portekizli orta saha oyuncusu, 115 maçta 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.


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