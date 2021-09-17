Mesut Özil'den 3 yıl sonra Avrupa kupalarında gol geldi

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 10:01
<p>UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.</p>

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

<p>Deutsche Bank Park'ta oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi.&nbsp;</p>

Deutsche Bank Park'ta oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi. 

<p>10. dakikada Mesut Özil ile öne geçen temsilcimiz Fenerbahçe'ye Eintracht Frankfurt 41. dakikada Lammers ile karşılık verince 90 dakika 1-1 bitti.</p>

10. dakikada Mesut Özil ile öne geçen temsilcimiz Fenerbahçe'ye Eintracht Frankfurt 41. dakikada Lammers ile karşılık verince 90 dakika 1-1 bitti.

<p>OPTA verilerine göre Mesut Özil, Avrupa kupalarında Eylül 2018'den (Arsenal vs Vorskla Poltava) bu yana ilk golünü Fenerbahçe formasıyla Eintracht Frankfurt'a attı.</p>

OPTA verilerine göre Mesut Özil, Avrupa kupalarında Eylül 2018'den (Arsenal vs Vorskla Poltava) bu yana ilk golünü Fenerbahçe formasıyla Eintracht Frankfurt'a attı.

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