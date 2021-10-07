Michael Schumacher'in son durumuna ilişkin açıklama

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 11:57
<p>Aralık 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan bugüne kadar komada olan Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.&nbsp;</p>

Aralık 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan bugüne kadar komada olan Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. 

<p>Açıklamayı Ferrari'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Piero Ferrari yaptı.</p>

Açıklamayı Ferrari'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Piero Ferrari yaptı.

<p>Roma'da Ferrari'nin ödül aldığı bir törende konuşan Piero Ferrari, Schumacher'in "ölmüş" gibi anılmasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken, "O hala bizimle, ölmedi. Fakat henüz bizimle iletişim kuramıyor." dedi.</p>

Roma'da Ferrari'nin ödül aldığı bir törende konuşan Piero Ferrari, Schumacher'in "ölmüş" gibi anılmasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken, "O hala bizimle, ölmedi. Fakat henüz bizimle iletişim kuramıyor." dedi.

<p>La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ferrari, "Michael'ı evde misafir olarak ağırlamaktan ve birlikte bir şişe kırmızı şarap içmekten büyük keyif aldım. O da bu yakınlık ve sükunet anlarını yaşamayı seviyordu." dedi.&nbsp;</p>

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ferrari, "Michael'ı evde misafir olarak ağırlamaktan ve birlikte bir şişe kırmızı şarap içmekten büyük keyif aldım. O da bu yakınlık ve sükunet anlarını yaşamayı seviyordu." dedi. 

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler