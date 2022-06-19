'Çiftçinin başında bir bu eksikti! 6 ayda birbirinden ilginç 15 vaka

19 Haziran 2022 Pazar, 10:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son dönemde artış gösteren, çiftçilerin ürün ve malzemelerinin çalındığı hırsızlık olaylarına dikkat çekti.

Son 6 ay içerisinde, ülkenin farklı bölgelerinde tarımsal üretimde kullanılan malzeme ve ürünlerin çalındığı resmî verilere yansıdığını belirten Gürer, “Kamuoyuna yansıyan hırsızlık vakaları, ekonomik buhranın olumsuz bir yansımasıdır” dedi.

NE VARSA ÇALIYORLAR

CHP'li milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımsal üretimde kullanılan her türlü teçhizatın çalınması girdi maliyetleri nedeniyle üretimde zorlanan çiftçinin belini iyiden iyiye büküyor. Bunların içinde, bahçeleri sulamak için kullanılan sondajların pompa ve bakırları, trafolar, dinamo ve kablolar, yağmurlama boruları, su sayaçları, vanalar ve bağ direklerine kadar her türlü teçhizat hırsızların hedefinde. Çiftçinin, ürününe ve hayvanlarına göz diken hırsızlar kırsaldaki çiftçinin korkulu rüyası oldu” dedi.

ÇİFTÇİNİN ÇİLESİ BİTMİYOR

Gürer, “Artan girdi maliyetleri ve doğal afetler sonucu zarar gören ürünler derken çiftçinin çilesi bir türlü bitmiyor. Şimdi de kırsalda artan hırsızlık olayları sonucu zor günler geçiriyor. Çiftçiler mallarını korumak için artık belli aralıklarda nöbet tutmaya başlamışlar. Bazı çiftçiler yaşanan hırsızlık olayları karşısında ürününü erken hasat etmek zorunda kalmış. Ayrıca çalınan teçhizatın maddi değerinin, satılırken çok yüksek olmadığı ama çiftçinin bu malzemeyi tekrar almak istemesi durumunda fiyatının oldukça pahalı olduğu belirtiliyor. Çalınan ürünler neticesinde üretimde yaşanan aksaklıklar ve sonucunda oluşacak verim kaybı da cabası. Çiftçilerin büyük çoğunluğu yaptırımların yetersiz olduğu kanısında. Bu sebeple, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak caydırıcılık sağlanması gereklidir. Ayrıca yaşanan ekonomik buhran neticesinde kırsalda bile hırsızlık olaylarının artması, üstüne düşünülmesi gereken bir konudur. Farklı illerde yaşanan hırsızlık vakaları içinde önlemler artırılmadır" ifadelerini kullandı.

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