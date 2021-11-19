Son dakika | Küçük Müslüme'den acı haber
Son dakika | Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, kışı geçirmek için Konya'nın Bozkır bölgesinden Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.
Müslüme’nin kaybolması sonucu aile, bölge halkı, jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama çalışmalarının 10. Gününde; Müslüme'nin cansız bedeni, en son görüldüğü çadırın 3 kilometre uzağında bir çoban tarafından bulundu.
NE OLMUŞTU?
Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, kışı geçirmek için Konya'nın Bozkır bölgesinden Mersin'in Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.
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