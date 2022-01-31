Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını açıkladı
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdı.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.
1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 31, 2022
Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz. pic.twitter.com/xZ3EhhfSDt
Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya, 201111-2017 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giydi. 2017’de Çekya takımlarından Slavia Prag’a transfer olan Kaya, Ocak 2019’da kiralık olarak Galatasaray’a geldi. Kaya, 2020 sezonu başında bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.
30 yaşındaki stoper, Yeni Malatyaspor formasıyla 53'ü 11'de başlamak üzere 56 maçta forma giydi.
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