Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını açıkladı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 14:02

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır.



Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz. pic.twitter.com/xZ3EhhfSDt — Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 31, 2022

Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya, 201111-2017 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giydi. 2017’de Çekya takımlarından Slavia Prag’a transfer olan Kaya, Ocak 2019’da kiralık olarak Galatasaray’a geldi. Kaya, 2020 sezonu başında bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.

30 yaşındaki stoper, Yeni Malatyaspor formasıyla 53'ü 11'de başlamak üzere 56 maçta forma giydi.

