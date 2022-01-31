Işıl Alben'den Malatyaspor'a 'Semih Kaya' tepkisi: 'Bir teşekkür etseydiniz keşke'

Yeni Malatyaspor Semih Kaya ile yollarını ayırdı. BOTAŞ forması giyen tecrübeli basketbolcu Işın Alben, Yeni Malatyaspor'un ayrılık açıklamasını eleştirdi ve "Bir teşekkür etseydiniz keşke" dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 16:54
Işıl Alben'den Malatyaspor'a 'Semih Kaya' tepkisi: 'Bir teşekkür etseydiniz keşke'
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Yeni Malatyaspor'un ayrılık açıklamasına eski Galatasaraylı ve şu anda BOTAŞ forması giyen tecrübeli basketbolcu Işın Alben tepki gösterdi. Alben, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir teşekkür etseydiniz keşke…" dedi.


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