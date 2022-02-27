Mısır'da gökkuşağı baharatlarıyla lezzetin harikalar diyarı

Bir baharat pazarı mı yoksa renkli bir yağlıboya tablo mu?

Zengin aromalarla harmanlanan gökkuşağına benzer baharatlar, Mısır mutfağını lezzetin harikalar diyarı haline getiriyor.

Kırmızı biber, yeşil defne yaprakları, mavi fesleğen, sarı tarçın, pembe ebegümeci, karabiber...

Baharatlar, Mısır'ın Asvan şehrinde yer alan Nubian köyündeki bir baharat pazarında ziyaretçilerinin gözlerini kamaştırıyor.

Biri mutlaka size uygun olmalı!