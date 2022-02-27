Mısır'da gökkuşağı baharatlarıyla lezzetin harikalar diyarı

Xinhua
27 Şubat 2022 Pazar, 21:39
Mısır'da gökkuşağı baharatlarıyla lezzetin harikalar diyarı

 Bir baharat pazarı mı yoksa renkli bir yağlıboya tablo mu?

Zengin aromalarla harmanlanan gökkuşağına benzer baharatlar, Mısır mutfağını lezzetin harikalar diyarı haline getiriyor.

Kırmızı biber, yeşil defne yaprakları, mavi fesleğen, sarı tarçın, pembe ebegümeci, karabiber...

Baharatlar, Mısır'ın Asvan şehrinde yer alan Nubian köyündeki bir baharat pazarında ziyaretçilerinin gözlerini kamaştırıyor.

Biri mutlaka size uygun olmalı!

Mısır'da gökkuşağı baharatlarıyla lezzetin harikalar diyarı

Mısır'ın Asvan şehrinde yer alan Nubian köyünde bir baharat pazarında bir satıcı baharatları düzenliyor, 25 Şubat 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'da gökkuşağı baharatlarıyla lezzetin harikalar diyarı

Mısır'ın Asvan şehrinde yer alan Nubian köyünde bir baharat pazarında bir satıcı baharatları düzenliyor, 25 Şubat 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'da gökkuşağı baharatlarıyla lezzetin harikalar diyarı

Mısır'ın Asvan şehrinde yer alan Nubian köyünde bir baharat pazarında bir satıcı baharatları düzenliyor, 25 Şubat 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'da gökkuşağı baharatlarıyla lezzetin harikalar diyarı

Mısır'ın Asvan şehrinde yer alan Nubian köyünde bir baharat pazarında bir satıcı baharatları düzenliyor, 25 Şubat 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

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