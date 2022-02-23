18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, Mısır'a kaybetti
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mısır'a 29-14 yenildi.
Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı.
Ankara'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 8 maç yapıldı. Türkiye, Mısır'a 29-14, Romanya'ya ise 31-17 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
Kuveyt-Hırvatistan: 17-31
Mısır-Türkiye: 29-14
Romanya-Karadağ: 13-23
Yunanistan-İtalya: 24-20
Hırvatistan-Mısır: 22-21
İspanya-Kuveyt: 33-17
Türkiye-Romanya: 17-31
Karadağ-Yunanistan: 26-25
İlgili Haberler
- Yüz binlerce liralık şaibe Eski Bursaspor Başkanı Adanur'un inşaat vurgunu
- Kayserispor'un evinde bileği bükülmüyor
- 'Spor kenti İzmir' hedefinde ilk duatlon gerçekleşti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Güven endeksi tüm sektörlerde sert düştü
- İngiltere'den yaptırım kararı
- Muhalefeti sert sözlerle hedef aldı
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- Gaziantep'teki pitbull saldırısında 'tutuklama' kararı
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!