Ağrı ve Muğla'da elektrik faturası isyanı: Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter!

Ağrı Doğubeyazıt'ta da yurttaşlar zamlara karşı sokağa çıktı. Zamlara karşı bir araya gelen binlerce kişi, Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan Aras Elektrik ve Dağıtım A.Ş binası önüne yürüdü.

Eylemin ardından Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan yurttaşlar, eylemin tamamıyla kendiliğinden geliştiğine dikkat çektiler.

"Genelde buranın faturaları ayın 1'ile 3'ü arasında geliyor. Sosyal medyada sitelerde, 'cumadan sonra TEDAŞ'a yürüyelim' gibi şeyler paylaşıldı. İnsanlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen saatlerce bu protestoyu yaptı" ifadelerini kullanan bir yurttaş, yürüyüşe katılanların çoğunun fatura ödeme merkezlerinden gelen insanlar olduğunu, eline faturasını alanın eyleme katıldığını ancak böylesine tepkiye rağmen konuşulacak bir muhattap bulunamadığını ifade etti.