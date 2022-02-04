Doğubeyazıt'ta fatura isyanı: Binlerce yurttaş ayağa kalktı

04 Şubat 2022 Cuma, 16:43

Ağrı Doğubeyazıt'ta yurttaşlar, son yapılan yüzde 127'lik elektrik zammının geri çekilmesi için elektrik dağıtım şirketi önünde protesto gerçekleştirdi.

Zamlara karşı bir araya gelen binlerce kişi, Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan Aras Elektrik ve Dağıtım A.Ş binası önüne yürüdü.





Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, hükümet ve şirket aleyhine sloganlar atan yurttaşlar zamların geri çekilmesini istedi.

Öte yandan protestolar öncesin şirketin ilçedeki şubesini kapattığı belirtiliyor.

FATURASINI ALAN GELDİ

Eylemin ardından Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan yurttaşlar, eylemin tamamıyla kendiliğinden geliştiğine dikkat çektiler. "Genelde buranın faturaları ayın 1'ile 3'ü arasında geliyor. Sosyal medyada sitelerde 'Cumadan sonra TEDAŞ'a yürüyelim' gibi şeyler paylaşıldı. "İnsanlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen saatlerce bu protestoyu yaptı" diyen bir yurttaş, yürüyüşe katılanların çoğunun fatura ödeme merkezlerinden gelen insanlar olduğunu, eline faturasını alanın eyleme katıldığını ancak böylesine tepkiye rağmen konuşulacak bir muhattap bulunamadığını ifade etti.