Doğubeyazıt'ta fatura isyanı: Binlerce yurttaş ayağa kalktı
Ağrı'da yurttaşlar, yüksek elektrik faturalarına karşı sokağa çıktı. Binlerce kişinin zamları protesto ettiği yürüyüş sırasında hükümet de istifaya çağrıldı.
Ağrı Doğubeyazıt'ta yurttaşlar, son yapılan yüzde 127'lik elektrik zammının geri çekilmesi için elektrik dağıtım şirketi önünde protesto gerçekleştirdi.
Zamlara karşı bir araya gelen binlerce kişi, Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan Aras Elektrik ve Dağıtım A.Ş binası önüne yürüdü.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, hükümet ve şirket aleyhine sloganlar atan yurttaşlar zamların geri çekilmesini istedi.
Öte yandan protestolar öncesin şirketin ilçedeki şubesini kapattığı belirtiliyor.
FATURASINI ALAN GELDİ
Eylemin ardından Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan yurttaşlar, eylemin tamamıyla kendiliğinden geliştiğine dikkat çektiler. "Genelde buranın faturaları ayın 1'ile 3'ü arasında geliyor. Sosyal medyada sitelerde 'Cumadan sonra TEDAŞ'a yürüyelim' gibi şeyler paylaşıldı. "İnsanlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen saatlerce bu protestoyu yaptı" diyen bir yurttaş, yürüyüşe katılanların çoğunun fatura ödeme merkezlerinden gelen insanlar olduğunu, eline faturasını alanın eyleme katıldığını ancak böylesine tepkiye rağmen konuşulacak bir muhattap bulunamadığını ifade etti.
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