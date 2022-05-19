Muğla'da Kötekli Gençlik Festivali coşkusu

Kitap imza günlerinde yazar Murat Menteş ve Alper Canıgöz ile bir aya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak düzenlediğimiz festivalimizde gençlerimizin kitap fuarımıza ve yazarlara olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Türkiye’nin en çok kitap okuyan illerin başında gelen Muğla’ya da bu yakışır.” dedi.