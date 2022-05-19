Muğla'da Kötekli Gençlik Festivali coşkusu
Kitap imza günlerinde yazar Murat Menteş ve Alper Canıgöz ile bir aya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak düzenlediğimiz festivalimizde gençlerimizin kitap fuarımıza ve yazarlara olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Türkiye’nin en çok kitap okuyan illerin başında gelen Muğla’ya da bu yakışır.” dedi.
Gecede gençlere seslenen Başkan Gümüş, “Sevgili gençler sizler bizim yarınlarımız geleceğimizsiniz. Sizlere güvenimiz tam. Ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan yine sizlersiniz. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Mücadelenizi yurt dışına çıkarak değil burada kalarak verin. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Menteşe sizlerle güzel. Yolunuz açık, rehberiniz Atatürk olsun.” dedi. Başkan Gümüş 3. Kötekli Gençlik Festivaline katkılarından dolayı Anıl Piyancı ve Perdenin Ardındakilere plaket takdim etti.
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