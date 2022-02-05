Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

''ACİL ŞİFA DİLİYORUM''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin'' dedi.