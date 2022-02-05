Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2022 Cumartesi, 16:29
Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından muhalefet liderlerinden geçmiş olsun mesajları geldi.

Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Erdoğan, ''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

''ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM''

Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, ''Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum'' dedi.

Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

''GEÇMİŞ OLSUN''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

''ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

''GEÇMİŞ OLSUN TEMENNİLERİMİ İLETİYORUM''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

''ACİL ŞİFA DİLİYORUM''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin'' dedi.

Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

''GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ BİLDİRECEĞİM''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleri, 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar kapsamında Kızılcahamam’da bir otelde toplantı yaptı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin, “Cenabı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra kendilerini arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimi bildireceğim parti olarak” dedi.

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