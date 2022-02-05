Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Erdoğan, ''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
''ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM''
Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, ''Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum'' dedi.
''ACİL ŞİFA DİLİYORUM''
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin'' dedi.
''GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ BİLDİRECEĞİM''
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleri, 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar kapsamında Kızılcahamam’da bir otelde toplantı yaptı.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin, “Cenabı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra kendilerini arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimi bildireceğim parti olarak” dedi.
İlgili Haberler
- Son dakika | Erdoğan, koronavirüse yakalandı
- Koronavirüs - Yeni Omicron alt varyantı BA.2 hakkında neler biliyoruz?
- DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Yeni bir koronavirüs tespit edildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınızdan geçenler reklamla nasıl karşınıza çıkıyor?
- Stockholm Sendromu'nu konu alan 'Clark'tan ilk fragman
- 'Saha Çözüm Hareketi' Bodrum'da hayata geçiriliyor
- AKP’li başkan 'soruşturulamıyor'
- Kıvanç Tatlıtuğ mutfağa girip tatlı yaptı
- Safranbolu 2021'de nüfusunun 23 katı turist ağırladı
- Rüşvetten gözaltındaki başkanla ilgili yeni gelişme
- Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a mesaj
- 'Elektrikte de vurgun!' dedi ve paylaştı
- Ali Koç'tan 'Aykut Kocaman' itirafı!