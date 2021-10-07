Musk tweet attı: İki altcoin yükselişe geçti
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Memur ve emekliye iyi haber
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- Cumhur İttifakı eriyor
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
- Soylu’nun Akrabası Jandarma Tutanağında
- İşsiz celladın mezar taşı
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik
- Soylu'nun akrabasının adı bıçaklı saldırıda