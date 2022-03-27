N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
10 kilometre parkuru ise yarı maraton ile aynı noktadan başlarken, sahil yolundan Sepetçiler Kasrı geçildikten sonra Arabalı Vapur İskelesi önünden dönüş yapılarak başlangıç noktasında tamamlandı.
Toplamda 536 gönüllünün katıldığı ve saat 10.00'da başlayan koşunun startını Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur verdi.
TÜRK ATLETLER
Türk atletlerde erkeklerde Ramazan Özdemir 1.04.02'lik dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yasemin Can 1.07.57'lik dereceye ulaştı.
10 kilometre yarışında Alihan Yılgın 32.56'lık derecesiyle birinci olurken, Uğur Kemal Derin 33.14'lük derecesiyle ikinci, Bedri Şimşek 33.24'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
İlgili Haberler
- Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ilginç gaf! 'Ben yaşıyorum yahu!'
- Galatasaray Kulübü'nün mali kongresinde Gomis çıkışı
- Galatasaray'da mali genel kurul devam ediyor: İnsan sevdiği için pes etmez
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
- Pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada
- 4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu
- Rus birlikleri Lviv'de sanayi bölgesini vurdu
- İçinde yolcuların olduğu minibüs alev aldı
En Çok Okunan Haberler
- Soyer ve İmamoğlu Alaçatı Ot Festivali’nde
- Hindistan, Rusya ile taş kömürü ithalatına devam edecek
- İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- İstanbul'da silahlı kavga!
- DEVA'dan HDP açıklaması
- TFF'ye rest! İstifaya çağırdılar
- 11 kaçak göçmen yakalandı
- Covid-19'la ilgili korkutan araştırma
- Akaryakıt sektörü temsilcileri talepleri için Ankara’da