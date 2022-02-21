NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:22
NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

ABD Basketbol Ligi (NBA) All Star-2022'nin final maçında, LeBron James'in kaptanlık ettiği "Team LeBron", Kevin Durant'ın kaptanlığındaki "Team Durant'ı" 163'e 160 yendi.

NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

Bu yıl 71'incisi düzenlenen ve NBA'in en iyi 24 basketbolcusunun LeBron James ve Kevin Durant kaptanlığında kozlarını paylaştığı NBA All Star-2022'nin son maçı Cleveland'da yapıldı.

NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

LeBron James'in takımı, Team LeBron, Kevin Durant'ın takımı Team Durrant'ı 163-160 skorla yendi.

NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

Steph Curry'in 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırdığı maçta 24 sayı, altı ribaund ve sekiz asist yapan LeBron ise bir geri dönüş jumper'ı ile skoru 163'e çıkararak takımının maçı almasını sağladı.

NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

Team LeBron'da Giannis Antetokounmpo ise 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaptı.

NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

Team Durant'ta ise Joel Embiid 36 sayı 10 ribaund ve 4 asistle öne çıktı.

NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

NBA'in 24 yıldız oyuncusunu karşı karşıya getiren NBA All-Star maçı ilk kez 2 Mart 1951'de Boston Gardında oynanmıştı ve her yıl şubat ayının sonlarına doğru oynanıyor.

NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

Üç günlük etkinlikte her takım, taraftar, oyuncu ve medya oylamasının bir kombinasyonu ile seçilirken, baş antrenörler 7 yedek oyuncuyu seçiyor.

NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

2018'den beri, en çok oy alan oyuncular takım kaptanları olarak belirleniyor ve kuruldan bağımsız olarak takımlarını oluşturmak için All-Star havuzundan seçim yapabiliyorlar.

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