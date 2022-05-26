Ne izlesem diye düşünenler için fevkalade bir seyir rehberi
DİJİTAL ESARET
Dijital Esaret, dijital dünyada işledikleri suçlar yüzünden cezaevine atılan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Bir grup genç, dijital dünyaya adım attıklarında başlarına geleceklerden habersizdir. Her şeyin kendi kontrollerinde olduğunu düşünen gençler, bir süre sonra bu dünyanın esiri haline gelir. İşler gittikçe içinden çıkılmaz hale geldiğinde ise kendilerini cezaevinde bulurlar. Burada yolları kesişen sosyal medya fenomenleri, hackerlar, internet bağımlıları ve sanal kumarbazların özgürlüklerine kavuşabilmeleri için son bir şansı vardır. Cezaevinden çıkmak için çabalayan gençleri bu süreçte büyük bir sürpriz bekler.
KUŞ UÇUŞU
Ay Yapım imzalı Kuş Uçuşu, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol ve İrem Sak'ın paylaştığı Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.
Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?
Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı, kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuş Uçuşu, yayınlanan afişi ve fragmanı ile merak uyandırdı. Kuş Uçuşu, X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını gözler önüne serecek.
LOVE, DEATH & ROBOTS
Tam 11 Emmy ödüllü efsane 9 yeni hikâye ile geri döndü! Tim Miller (Deadpool, Terminatör: Kara Kader) ve David Fincher (Mindhunter, Mank) imzalı "Love, Death & Robots" 3. sezon bölümleriyle Netflix'te!İlk sezonu 15 Mart 2019, ikinci sezonu 14 Mayıs 2021'de yayınlanan yapımın 3. cilt bölümleri 20 Mayıs 2022 Cuma tarihinden itibaren Netflix kütüphanesinden izlenebiliyor.
ÖRÜMCEK VE KIZ
Örümcek ve Kız, yollarını ayırmak üzere olan ev arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Lisa ve Mara, ev arkadaşı olan iki kadındır. Ancak onların ev arkadaşlığı, Lisa'nın tek başına yaşamaya karar vermesiyle sona ermek üzeredir. Lisa yeni bir hayata başlayamaya hazır olsa da Mara, bu değişime henüz hazır değildir. Bu süreç aynı zamanda dost olan Lisa ve Mara'nın arasında gerginlik oluşmasına neden olur. İiki arkadaş arasındaki gerilim, Lisa’nın annesinin, bir usta ve çırağının, komşunun ve evin sessiz üyesi örümceğin araya girmesiyle bir azalır bir artar.
STRANGER THİNGS 4
Amerikan bilim kurgu korku draması televizyon dizisi Stranger Things'in Stranger Things 4 başlıklı dördüncü sezonunun, ilk seti 27 Mayıs 2022'de ve ikinci beş sette olmak üzere iki cilt halinde yalnızca Netflix'in akış hizmeti aracılığıyla dünya çapında yayınlanması planlanıyor. Dördüncü sezon dokuz bölümden oluşacak ve şovun yaratıcıları Duffer Brothers ile Shawn Levy, Dan Cohen ve Iain Paterson tarafından üretilmeye devam edecek. Şovun ana kadrosu Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson ve Cara'dan oluşmaya devam edecek.
THE GRAY MAN
CIA ajanı Court Gentry, sessiz ve profesyonel suikastleriyle yaşayan bir efsaneye dönüşmek üzeredir, ancak üstleri tarafından verilen bir kararla avlayandan avlanana dönüşür. Court Gentry'nin kendine kurulan komployu açığa çıkarması ise çok uzun sürmeyecektir. Her şeye rağmen müşterisinin hayatını kurtarmaya çalışan Gentry, eş zamanlı olarak kendi ailesinin emniyette olmasını da sağlamak zorundadır.
TOP GUN: MAVERİCK
Top Gun: Maverick, pilot Pete “Maverick” Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananlara odaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete “Maverick” Mitchell, donanmaya verdiği 30 yıllık başarılı hizmetin ardından, test pilotu olarak sınırları zorlar. Kendisini karaya bağlayacak herhangi bir görevden uzak durmak isteyen Maverick, kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi özel bir görev için eğitirken bulur. Hem belirsiz bir gelecekle hem de geçmişindeki anılarıyla karşı karşıya olan Maverick, gitmek zorunda olduğu görev nedeniyle en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.
YOLUN AÇIK OLSUN
Başrollerinde Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'ın olduğu Yolun Açık Olsun'un senaryosu, Hakan Evrensel'in aynı adlı kitabından uyarlandı.Lanistar Medya ve Same Film'in yapımını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'in paylaştığı film, 23 Mayıs 2022 tarihinde yani bugüm Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizi, eski bir ordu komutanının, arkadaşının sevgilisinin başka bir adamla evlenmesini engellemek amacıyla Dalyan'a gidişini ancak bu yolculukta bir muharebe trajedisinin acısını hatırlamasını ve travmalarla bezeli yolculuğunu anlatıyor.
MİNCEMEAT OPERASYONU
Operation Mincemeat, Nazileri kandırmak için bir plan tasarlayan iki zeki istihbarat görevlisinin hikayesini konu ediyor. 1943 yılında müttefikler, Nazilerin kontrolündeki Avrupa'ya bir saldırı başlatmaya kararlıdır. İki zeki istihbarat subayı olan Ewen Montagu ve Charles Cholmondeley bu amaç doğrultusunda beklenmedik bir strateji geliştirir.
İlgili Haberler
- Gülümse Kaderine dizisi konusu nedir? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler?
- Sadakatsiz dizisinde skandal: 'Vajinal muayene' repliğine sansür!
- Ricky Gervais kimdir? Ricky Gervais hangi filmlerde rol aldı? Ricky Gervais hangi dizilerde oynadı?
- Ceyda Düvenci: 'TV dizilerindeki çalışma şartlarını uygun bulmuyorum'
- Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri' Netflix'te izleyicilerle buluştu
Video Haberler
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
- Jeofizik mühendisi ölü bulundu
- Ayağı kırık olarak bulunan karaca yavrusu tedavi edildi
- İlk caretta caretta yuvası tespit edildi.
- Arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı
- Freni boşalan belediye otobüsü kaza yaptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Tayyar'dan Uçum’a zehir zemberek sözler
- 'TURKEN hakkında konuşmamız lazım'
- Türkiye tahmini değişti: 17 puanlık artış!