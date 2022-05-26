Ne izlesem diye düşünenler için fevkalade bir seyir rehberi

KUŞ UÇUŞU

Ay Yapım imzalı Kuş Uçuşu, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol ve İrem Sak'ın paylaştığı Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.

Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı, kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuş Uçuşu, yayınlanan afişi ve fragmanı ile merak uyandırdı. Kuş Uçuşu, X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını gözler önüne serecek.