Netflix’in yeni dizisi The Sandman'in fragmanı yayımlandı
Sandman, Neil Gaiman tarafından yazılan ve DC Comics tarafından yayınlanan 1989–1996 çizgi romanına dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan fantezi televizyon dizisidir. Dizi, Netflix için Gaiman, David S. Goyer ve Allan Heinberg tarafından geliştirildi ve DC Entertainment ve Warner Bros. Television tarafından üretiliyor.
The Sandman'i filme uyarlama çabaları 1991'de başladı ve uzun yıllar geliştirme döneminde kaldı. 2013'te Goyer, dizinin film uyarlamasını Warner Bros.'a sundu. Goyer ve Gaiman, başrolü oynaması ve muhtemelen yönetmesi planlanan Joseph Gordon-Levitt ile birlikte yapımcılığını üstlenecekti. Ancak Gordon-Levitt, 2016'da yaratıcı, farklılıklardan vazgeçti. Filmin uzun süren gelişimi nedeniyle, Warner Bros. odağını televizyona kaydırdı. Netflix, dizinin yapımı için Haziran 2019'da bir anlaşma imzaladı ve çekimler Ekim 2020'den Ağustos 2021'e kadar sürdü.
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
- Ankara'da sel etkili oluyor: Yolcuları kepçe kurtardı
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Bakan Özer'den devamsızlık kararı