Netflix’in yeni dizisi The Sandman'in fragmanı yayımlandı

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 17:56
<p><strong>Sandman,</strong> <strong>Neil Gaiman</strong> tarafından yazılan ve<strong> DC Comics</strong> tarafından yayınlanan 1989–1996 çizgi romanına dayanan, yakında çıkacak bir <strong>Amerikan fantezi</strong> televizyon dizisidir. Dizi, Netflix için Gaiman, David S. Goyer ve Allan Heinberg tarafından geliştirildi ve DC Entertainment ve Warner Bros. Television tarafından üretiliyor. </p>

Sandman, Neil Gaiman tarafından yazılan ve DC Comics tarafından yayınlanan 1989–1996 çizgi romanına dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan fantezi televizyon dizisidir. Dizi, Netflix için Gaiman, David S. Goyer ve Allan Heinberg tarafından geliştirildi ve DC Entertainment ve Warner Bros. Television tarafından üretiliyor. 

<p>Çizgi roman gibi,<strong> The Sandman</strong> de Sandman adlı <strong>Dream'in</strong> hikayesini anlatıyor. Tom Sturridge'i Dream olarak, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry ve Sanjeev Bhaskar ile destekleyici rollerde oynuyor.</p>

Çizgi roman gibi, The Sandman de Sandman adlı Dream'in hikayesini anlatıyor. Tom Sturridge'i Dream olarak, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry ve Sanjeev Bhaskar ile destekleyici rollerde oynuyor.

<p>The Sandman'i filme uyarlama çabaları 1991'de başladı ve uzun yıllar geliştirme döneminde kaldı. 2013'te Goyer, dizinin film uyarlamasını Warner Bros.'a sundu. Goyer ve Gaiman, başrolü oynaması ve muhtemelen yönetmesi planlanan Joseph Gordon-Levitt ile birlikte yapımcılığını üstlenecekti. Ancak Gordon-Levitt, 2016'da yaratıcı, farklılıklardan vazgeçti. Filmin uzun süren gelişimi nedeniyle, Warner Bros. odağını televizyona kaydırdı. Netflix, dizinin yapımı için Haziran 2019'da bir anlaşma imzaladı ve çekimler Ekim 2020'den Ağustos 2021'e kadar sürdü.</p>

The Sandman'i filme uyarlama çabaları 1991'de başladı ve uzun yıllar geliştirme döneminde kaldı. 2013'te Goyer, dizinin film uyarlamasını Warner Bros.'a sundu. Goyer ve Gaiman, başrolü oynaması ve muhtemelen yönetmesi planlanan Joseph Gordon-Levitt ile birlikte yapımcılığını üstlenecekti. Ancak Gordon-Levitt, 2016'da yaratıcı, farklılıklardan vazgeçti. Filmin uzun süren gelişimi nedeniyle, Warner Bros. odağını televizyona kaydırdı. Netflix, dizinin yapımı için Haziran 2019'da bir anlaşma imzaladı ve çekimler Ekim 2020'den Ağustos 2021'e kadar sürdü.

<p>The Sandman'in ilk on bölümlük sezonuyla 5 Ağustos 2022'de Netflix'te gösterime girmesi planlanıyor.</p>

The Sandman'in ilk on bölümlük sezonuyla 5 Ağustos 2022'de Netflix'te gösterime girmesi planlanıyor.

Netflix The Sandman Neil Gaiman

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