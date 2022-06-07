Netflix’in yeni dizisi The Sandman'in fragmanı yayımlandı

Sandman, Neil Gaiman tarafından yazılan ve DC Comics tarafından yayınlanan 1989–1996 çizgi romanına dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan fantezi televizyon dizisidir. Dizi, Netflix için Gaiman, David S. Goyer ve Allan Heinberg tarafından geliştirildi ve DC Entertainment ve Warner Bros. Television tarafından üretiliyor.