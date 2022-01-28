Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2022 Cuma, 12:37
Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor

Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmek için devreye girdi. 

Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor

İtalyan basınında Tuttomercato'nun haberine göre, savunma bölgesine Sevilla'dan Diego Carlos'u kadrosuna katmak isteyen Newcastle'ın bu transferde işinin zorlaşması üzerine rota Marcao'ya çevrildi. 

Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor

Listesinde birçok isim bulunan İngiliz ekibinin radardında aynı zamanda Marcao'nun da olduğu ve Galatasaray'ın 15 milyon euro talep ettiği iddia edildi. 

Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor

SZALAI'Yİ DE YAZMIŞLARDI

İngiliz basını ise Newcastle'ın Attila Szalai için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro teklif yapacağını öne sürmüştü.

Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'yu istiyor

Premier Lig'de transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erecek.


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