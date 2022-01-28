Avustralya Açık'ın tek erkeklerde ilk finalisti Nadal

28 Ocak 2022 Cuma, 10:10

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal, finale çıktı.

Rod Laver Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde İspanyol Nadal, 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 55 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Nadal, turnuvada 6, grand slamlerde ise 29. kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Sert zeminde kariyerinin 500. galibiyetine uzanan 35 yaşındaki Nadal, dört kez servis kırdığı maçta 19 basit hatayla oynadı.

20 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'le paylaşıyor.

Nadal'ın finaldeki rakibi, Rus Daniil Medvedev ile Yunan Stefanos Tsitsipas arasındaki yarı final maçının galibi olacak. İspanyol sporcu, pazar günü korttan galibiyetle ayrılması halinde 21 şampiyonlukla rekor kırarak tarihe geçecek.

Nadal, Rus Medvedev ile bugüne kadar oynadığı 4 maçın 3'ünde, Tsitsipas karşısında da 9 maçın 7'sinde kazanan taraf oldu.

İspanyol tenisçi, Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında Federer'i 3-2 yenerek elde etmişti.