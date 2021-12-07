Kaymakamdan boya sandığı 'hediye'si: Tepkiler sonrası kaldırıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde, Kaymakam Ahmet Solmaz, iş bulamadığı için ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan ve eşi ile çocuklarına bakan Süreyya E.'ye plaket ve ayakkabı boyası kutusu hediye etti. Gelen tepkiler üzerine paylaşım her yerden sildirildi.
Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, iş bulamadığı için ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan kadına boya kutusu hediye etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepkiye neden oldu.
T24'ün haberine göre, yatağa bağlı eşi ile 5 çocuğuna bakan Süreyya E.'nin durumunun medyada yer almasından sonra Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından kaymakamlığa çağrılan kadına Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla erzak yardımı yapıldı. Kaymakam tarafından Süreyya E.'ye bir de ayakkabı boya kutusu hediye edildi ve bir plaket verildi.
Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından Süreyya E.'ye plaket verilirken çekilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta 'hediye' olarak boya sandığı verildiği de görüldü.
Paylaşımda "Helal lokma peşinde. Midyat Dörtyol'da ailesinin geçimini sağlamak için ayakkabı boyacılığı yaparak 5 çocuğuna bakmaya çalışan 36 yaşındaki Süreyya E.'nin ihtiyaçları Kaymakamımız Ahmet SOLMAZ tarafından giderildikten sonra kendisine boya sandığı da hediye edildi" denildi.
YEREL MEDYA DA KALDIRDI
Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kaymakamlığa ait sanal medya hesapları ile Midyat yerelinde yayın yapan yerel medya fotoğraf ve haberleri kaldırdı.
Video Haberler
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Memura ek zam geliyor
- Metroda takip ettiği kadını taciz etti