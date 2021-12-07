Kaymakamdan boya sandığı 'hediye'si: Tepkiler sonrası kaldırıldı

07 Aralık 2021 Salı, 12:29

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, iş bulamadığı için ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan kadına boya kutusu hediye etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepkiye neden oldu.

T24'ün haberine göre, yatağa bağlı eşi ile 5 çocuğuna bakan Süreyya E.'nin durumunun medyada yer almasından sonra Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından kaymakamlığa çağrılan kadına Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla erzak yardımı yapıldı. Kaymakam tarafından Süreyya E.'ye bir de ayakkabı boya kutusu hediye edildi ve bir plaket verildi.

Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından Süreyya E.'ye plaket verilirken çekilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta 'hediye' olarak boya sandığı verildiği de görüldü.

Paylaşımda "Helal lokma peşinde. Midyat Dörtyol'da ailesinin geçimini sağlamak için ayakkabı boyacılığı yaparak 5 çocuğuna bakmaya çalışan 36 yaşındaki Süreyya E.'nin ihtiyaçları Kaymakamımız Ahmet SOLMAZ tarafından giderildikten sonra kendisine boya sandığı da hediye edildi" denildi.

YEREL MEDYA DA KALDIRDI

Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kaymakamlığa ait sanal medya hesapları ile Midyat yerelinde yayın yapan yerel medya fotoğraf ve haberleri kaldırdı.