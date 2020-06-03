<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Normalleşme adımlarının atılmasının ardından Anadolu Yakası'nda üçüncü günde trafik yoğunluğu yaşandı.</span><br></p>
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Normalleşme adımlarının atılmasının ardından Anadolu Yakası'nda üçüncü günde trafik yoğunluğu yaşandı.

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Normalleşme sürecinin üçüncü gününde de trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Üsküdar Altunizade'de trafik yoğunluğu oluşturdu.&nbsp;</span><br></p>
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Normalleşme sürecinin üçüncü gününde de trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Üsküdar Altunizade'de trafik yoğunluğu oluşturdu. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 09.15 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'e ulaştı.<br> <br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span></p>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 09.15 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'e ulaştı.


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