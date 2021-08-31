2

FERHAN ŞENSOY

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un 2 Temmuz’da iç kanama geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılan Ferhan Şensoy anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenilmişti. Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'un hastalığı ile ilgili geçtiğimiz temmuz ayında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı. Ferhan Şensoy 31 Ağustos 2021 Salı günü yaşamını yitirdi.