Bir döneme damga vurmuş olan Türk tiyatro ve sinemasının çınarları bir bir aramızdan ayrıldı.
Münir Özkul, Erol Günaydın, Baykal Kent, Rasim Öztekin… ve bu fotoğraftaki son isim, bugün aramızdan ayrılan usta oyuncu Ferhan Şensoy. Onlar 1987 yılında çekilen 'İstanbul'u satıyorum' filminde birlikte oynadılar.
İşte o gün çekilen fotoğraftaki değerli ustalarımız...
FERHAN ŞENSOY
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un 2 Temmuz’da iç kanama geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılan Ferhan Şensoy anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenilmişti. Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'un hastalığı ile ilgili geçtiğimiz temmuz ayında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı. Ferhan Şensoy 31 Ağustos 2021 Salı günü yaşamını yitirdi.
RASİM ÖZTEKİN
2004 yılında Rasim Öztekin'e kalp yetmezliği teşhisi konmuştu. Kalp rahatsızlığı olan oyuncu, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Öztekin, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 62 yaşında yaşamını yitirdi.
BAYKAL KENT
24 Ocak'tan itibaren kalp rahatsızlığı nedeniyle Bursa Muradiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Kent, 6 Şubat 2012 sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 7 Şubat 2012 tarihinde 68 yaşında vefat eden sanatçı, İstanbul Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kent’in vefatından sonra sahne dostu Rasim Öztekin: ''Ben ona buluğ çağından çıkamayan adam derdim. Çocuk gibiydi, çocuk olarak da gitti.'' İfadelerini kullanmıştı.
EROL GÜNAYDIN
15 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erol Günaydın’nın ölümüyle ilgili Acıbadem Kadıköy Hastanesi "Yoğun bakım ünitesinde pnömoni, böbrek yetmezliği, sepsis nedeniyle 12 Nisan 2012 tarihinden itibaren tedavi gören sanatçı Erol Günaydın, bugün saat 14:45'te, kalp yetmezliği sonucunda vefat etmiştir" açıklamalarında bulunmuştu. Günaydın’nın vefat haberini kızı Günfer Günaydın Twitter’da yaptığı ‘Babamı kaybettik’ paylaşımıyla kamuoyuna duyurmuştu. Erol Günaydın, 17 Ekim 2012 tarihinde Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
MÜNİR ÖZKUL
Münir Özkul, 2003 yılından beri demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele ediyordu. Özkul, bu tarihten sonra evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Hastalığı dolayısıyla geçmişe dair hafıza kaybı yaşayan oyuncu, vefat etmiş birçok tanıdığının hayatta olduklarını sanıyordu. Uzun hastalık süreciyle mücadele eden usta hakkında birçok kez asılsız ölüm haberleri çıktı.
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