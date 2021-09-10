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Peru ile oynadıkları maçın ardından konuşan Neymar, Brezilyalı gazetecileri eleştirdi:

"İnsanların bana saygı duyması için daha ne yapmalıyım bilmiyorum, bu normalleşti ve uzun süredir bunu yaşıyorum. Gazeteciler, yorumcular ve diğerleri.

Artık röportaj yapmayı bile sevmiyorum ama sanırım benim için önemli bir an geldi çünkü her türlü saygısızlığa maruz kalıyorum."