<p>Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde Peru'yu 2-0 mağlup etti, maçtan sonra en çok konuşulan isim yine Neymar oldu.</p>
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Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde Peru'yu 2-0 mağlup etti, maçtan sonra en çok konuşulan isim yine Neymar oldu.

<p>Brezilya maçının ardından Neymar öfkesini dile getirirken kız kardeşi Rafaella Santos da ona sahip çıktı.</p>
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Brezilya maçının ardından Neymar öfkesini dile getirirken kız kardeşi Rafaella Santos da ona sahip çıktı.

<p>Dünya Kupası elemeleri kapsamında ülkesi Brezilya ile mücadele veren Neymar, Peru karşısında 2-0 galip geldikleri maçta bir gol kaydetti.</p>
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Dünya Kupası elemeleri kapsamında ülkesi Brezilya ile mücadele veren Neymar, Peru karşısında 2-0 galip geldikleri maçta bir gol kaydetti.

<p>Peru ile oynadıkları maçın ardından konuşan Neymar, Brezilyalı gazetecileri eleştirdi:</p><p>"İnsanların bana saygı duyması için daha ne yapmalıyım bilmiyorum, bu normalleşti ve uzun süredir bunu yaşıyorum. Gazeteciler, yorumcular ve diğerleri.</p><p>Artık röportaj yapmayı bile sevmiyorum ama sanırım benim için önemli bir an geldi çünkü her türlü saygısızlığa maruz kalıyorum."</p>
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Peru ile oynadıkları maçın ardından konuşan Neymar, Brezilyalı gazetecileri eleştirdi:

"İnsanların bana saygı duyması için daha ne yapmalıyım bilmiyorum, bu normalleşti ve uzun süredir bunu yaşıyorum. Gazeteciler, yorumcular ve diğerleri.

Artık röportaj yapmayı bile sevmiyorum ama sanırım benim için önemli bir an geldi çünkü her türlü saygısızlığa maruz kalıyorum."

<p>Brezilyalı bir gazeteci Galvao, Neymar'ın açıklamalarının ardından, "Sakin ol Neymar, sakin ol. Neymar'ın eksiği işte bu. Messi'nin bunu yaptığını göremezsiniz. Neymar otokontrol konusunda hala eksik." yorumda bulundu.</p>
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Brezilyalı bir gazeteci Galvao, Neymar'ın açıklamalarının ardından, "Sakin ol Neymar, sakin ol. Neymar'ın eksiği işte bu. Messi'nin bunu yaptığını göremezsiniz. Neymar otokontrol konusunda hala eksik." yorumda bulundu.

<p>Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos, Neymar hakkında söylenen bu sözlere oldukça sinirlendi ve sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:</p><p>"Galvao, Neymar ve Messi'yi karşılaştırmaya devam etmemelisin. Orada duracaksın. İkisinin de eksik ve tam yönleri var. Ne davranışı? Maçtan sonra acı çeken sen misin?"</p>
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Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos, Neymar hakkında söylenen bu sözlere oldukça sinirlendi ve sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Galvao, Neymar ve Messi'yi karşılaştırmaya devam etmemelisin. Orada duracaksın. İkisinin de eksik ve tam yönleri var. Ne davranışı? Maçtan sonra acı çeken sen misin?"

<p>Neymar, ülkesiyle çıktığı son Dünya Kupası eleme maçlarında formda görünmediği nedeniyle oldukça eleştirilmiş, bu yüzden kendine saygı duyulmadığını hissetmişti.</p>
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Neymar, ülkesiyle çıktığı son Dünya Kupası eleme maçlarında formda görünmediği nedeniyle oldukça eleştirilmiş, bu yüzden kendine saygı duyulmadığını hissetmişti.

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