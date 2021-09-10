Galatasaray'ın eski başkanlarından Prof. Dr. Duygun Yarsuvat kimdir?
2014-2015 sezonunda 77 yaşındayken Galatasaray'ın başkanlığını yürüten Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmişti. Peki Duygun Yarsuvat kimdir? İşte akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisi Yarsuvat'ın hayatı...
Türk akademisyen, hukukçu, spor yöneticisi ve Galatasaray’ın
35. Başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Yarsuvat, 2014-2015 sezonunda 77 yaşındayken sarı-kırmızılı
kulübe başkanlık yapmıştı. Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı
seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmişti.
Daha sonra ise Yarsuvat’ın yerine, Dursun Özbek göreve gelmişti.
Ölüm haberinin duyulmasının ardından ‘Prof. Dr. Duygun
Yarsuvat kimdir?’ sorusu da gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, 77
yaşında Galatasaray’a başkan seçilen Yarsuvat’ın hayatını merak etti. Peki
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat kimdir? İşte Yarsuvat’ın hayatı ve kariyeri…
PROF. DR. DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?
Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray
Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961
yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan
olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları
Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 1966
yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri”
başlıklı teziyle “hukuk doktoru” unvanını aldı. 1971 yılında ise aynı
üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli tezi, heyet tarafından
ittifakla kabul edilerek “doçent” oldu. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku”
başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” oldu.
1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde
Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yaptı. 1978 yılında İsviçre'de Cenevre
Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu
Hazırlama Komisyonu üyeliği yaptı. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi
Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğine seçildi ve
bu görevi 4 yıl sürdürdü.
Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana
İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk
Bürosu'nda avukatlık yaptı. 1994 yılından bu yana Duygun Yarsuvat & Ömür
Yarsuvat unvanlı Hukuk Bürosu'nda avukatlık faaliyetine devam etti.
Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı,
Hukuk Fakültesi'nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza
hukuku dersleri verdi.
GALATASARAY’IN EN YAŞLI BAŞKANI OLDU
Akademik çalışmaları yanında idari görevler de yüklendi;
1983-1997 yılları arasında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi,
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.
1997 Galatasaray Üniversitesi'ne geçti. 2001-2004 yılları
arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı
olarak görev yaptı. Erdoğan Teziç'in YÖK başkanlığına atanması üzerine 1 ay
kadar vekaleten üstlendiği Galatasaray Üniversitesi rektörlüğüne 2004 yılında
atandı ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürdü.
2010 yılı sonunda İstanbul Barosu tarafından Türkiye Barolar
Birliği delegeliğine seçildi.
2 Ekim'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine
aday oldu. 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy
alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray SK başkanı oldu. Galatasaray
Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçti.
Yarsuvat’ın birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunuyor.
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