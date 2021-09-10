Son dakika... Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, yaşamını yitirdi
Galatasaray'ın eski başkanlarından Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.
Galatasaray'ın eski başkanlarından Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, yaşamını yitirdi.
Bir süre önce koronavirüs (Covid-19) geçiren Yarsuvat'ın ölüm nedeninin, çoklu organ yetmezliği olduğu öğrenildi.
Yarsuvat, 2014-2015 sezonunda 77 yaşındayken sarı-kırmızılı kulübe başkanlık yapmıştı. Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmişti.
Daha sonra ise Yarsuvat’ın yerine, Dursun Özbek göreve gelmişti.
Galatasaray, Duygun Yarsuvat'ın ölümünün ardından şu açıklamaları yaptı:
"Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/aKw3LYUbmV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 10, 2021
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe de Duygun Yarsuvat için başsağlığında bulundu.
Fenerbahçe, "Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübü'ne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." açıklamasını yaptı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 10, 2021
Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübü'ne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/uWyZmqusdZ
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