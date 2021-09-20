Öğrenciler kiralara isyan etti: Parkta yattılar

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 03:12
<p>Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamayan üniversite öğrencileri, konut kiralarındaki artış ve yurtların pahalılığı nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakma ihtimaliyle yüz yüze geldi.<br></p>

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamayan üniversite öğrencileri, konut kiralarındaki artış ve yurtların pahalılığı nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakma ihtimaliyle yüz yüze geldi.

<p>Artan kiralar ve talebe yetişecek kadar evin bulunmaması nedeniyle öğrenciler, pansiyon ve yurtlara yöneldi.&nbsp;<br></p>

Artan kiralar ve talebe yetişecek kadar evin bulunmaması nedeniyle öğrenciler, pansiyon ve yurtlara yöneldi. 

<p>Penceresi olmayan ve içeriye tek kişilik bir yatak ile dolabın anca sığdığı bir odanın fiyatı 900 lira. İyi şartlarda kalmak isteyen öğrencilerin aylık minimum 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.&nbsp;<br></p>

Penceresi olmayan ve içeriye tek kişilik bir yatak ile dolabın anca sığdığı bir odanın fiyatı 900 lira. İyi şartlarda kalmak isteyen öğrencilerin aylık minimum 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. 

<p>Tüm bu koşulları protesto eden öğrenciler ise “Barınamıyoruz Hareketi”ni kurdu. Hareket, kira fiyatları başta olmak üzere yurt ve pansiyon ücretlerini de protesto ediyor.<br></p>

Tüm bu koşulları protesto eden öğrenciler ise “Barınamıyoruz Hareketi”ni kurdu. Hareket, kira fiyatları başta olmak üzere yurt ve pansiyon ücretlerini de protesto ediyor.

<p>CHP Milletvekili Mahmut Tanal, #barınamayanlar 'ın yanına desteğe geldi. "Vicdanım rahat olduğu için başımı koyduğum gibi uyuyacağım" dedi. "Çuvallar mı daha rahat, banklar mı?" sorusuna, "Burası saraydan bile daha rahat" cevabını verdi.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, #barınamayanlar 'ın yanına desteğe geldi. "Vicdanım rahat olduğu için başımı koyduğum gibi uyuyacağım" dedi. "Çuvallar mı daha rahat, banklar mı?" sorusuna, "Burası saraydan bile daha rahat" cevabını verdi. 

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