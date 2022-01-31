Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda 23 gol ile tarihe geçti
Beşiktaş'ta oynayan 26 yaşındaki Cyle Larin, Kanada Milli Takım'da gol sayısını 23'e çıkararak Dwayne De Rosario (1998-2015) ile paylaştığı "Kanada Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin milli formayla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Kanada, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam ederken adım adım Katar biletine ilerliyorlar. Takımın elemelerdeki gol silahı Cyle Larin ise son golüyle tarih yazdı.
Kanada'nın ABD'yi konuk ettiği maçta Jonathan David'in asistinde 7. dakikada topu filelere gönderen Larin, Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.
46 MAÇTA 23 GOL
26 yaşındaki futbolcu çıktığı 46 maçta 23 gol kaydetti ve rekorun yeni sahibi oldu. 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario attığı 22 golle unvanı elinde bulunduruyordu.
Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Atiba Hutchinson ise Kanada formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi. 38 yaşındaki deneyimli futbolcu 2003'ten bu yana Kanada ile 91 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.
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