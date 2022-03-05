Öldürülen kadınları, sembolik olarak bıraktıkları ayakkabılar ve resimler ile andılar

Avcılar’daki Havuz Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle öldürülen kadınlardan bir bölümünün resimlerini sergiledi, sembolik olarak bıraktıkları kadın ayakkabıları ile onları andı.

Kadınlar anmadan sonra meydanda çalan müzik eşliğinde eğlendi.