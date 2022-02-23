Boşanma aşamasında kadın cinayeti: Kocası tarafından öldürüldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.D. (58) Bağdınısağır Mahallesi'nde yaşayan Hatice D'nin yanına gitti.
Eve girmek isteyen B.D. ile Hatice D. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, yanında getirdiği kadına av tüfeğiyle ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hatice D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hatice D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan B.D., jandarma ve polis ekiplerinin iş birliğiyle Aksu Köprüsü yakınlarında yakalandı.
B.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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