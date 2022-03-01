Isparta'da kadın cinayeti: Tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti

01 Mart 2022 Salı, 17:00

Isparta merkeze bağlı Davraz Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. (18), ile birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.

Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı.

BEBEĞİ DE ÖLDÜ

Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının bebeği de yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri Ş.G'yi yakaladı.

Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.