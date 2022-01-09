Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?
Koronavirüsün Delta varyantından yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantı nedeniyle Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada yeni vaka sayıları rekor kırıyor. Çok hızlı yayılan Omicron varyantının semptomları ise önceki varyatlardan farklılık gösteriyor ve soğuk algınlığı ile karıştırılıyor. Ancak, Omicron özellikle yaşlılar ve sağlık sorunları olanlar için büyük risk taşıyor.
Bununla birlikte Türkiye’de dahil olmak üzere yeni Covid-19 vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, farklı ülkelerden gelen veriler oratak bir sonucu gösteriyor. Tipik bir Omicron vakası sadece biraz farklı şekilde ortaya çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda muhtemelen daha düşük oranda ciddi hastalığa neden oluyor.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KABUL EDİLME SIKLIĞI YÜZDE 50 DAHA AZ
NTV'de yer alan habere göre, Case Western Reserve Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD'deki Omicron dalgalanması sırasında yoğun bakım ünitesine kabul edilme riskinin, Delta varyantı dalgalanması sırasında gözlemlenen riskin yaklaşık yarısı olduğunu buldu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Omicron, özellikle aşılananlarda Delta'ya kıyasla daha az şiddetli görünse de, ‘hafif’ olarak sınıflandırılması gerektiği anlamına gelmez. Tıpkı önceki varyantlar gibi, Omicron da insanları hastanelik ediyor ve insanları öldürüyor” diye konuştu.
OMİCRON HANGİ SEMPTOMLARA NEDEN OLUYOR?
Uzmanların bildirdiğine göre, koronavirüsün önceki varyantlarının aksine, Omicron ile enfekte olan kişilerin büyük çoğunluğu, nispeten hızlı bir şekilde iyileşen ve hastane bakımı gerektirmeyen semptomlar sahip. Doktorlar, Omicron vakalarının çoğunun sıradan bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi görünme eğiliminde olduğunu tespit etti.
OMİCRON’UN SEMPTOMLARI KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR?
Diğer taraftan, Vanchiere, insanların Omicron ile enfekte olduğunda semptomların daha hızlı ortaya çıktığını söyledi. Birkaç çalışma, kuluçka süresinin (virüse maruz kaldıktan sonra semptomların gelişmesi için geçen süre) yaklaşık üç gün olduğunu gösterdi. Buna karşılık, kuluçka süresi Delta varyantında yaklaşık dört, corona virüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal varyantında ise beş gündü.
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