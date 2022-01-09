Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2022 Pazar, 11:04
Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

Koronavirüsün Delta varyantından yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantı nedeniyle Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada yeni vaka sayıları rekor kırıyor. Çok hızlı yayılan Omicron varyantının semptomları ise önceki varyatlardan farklılık gösteriyor ve soğuk algınlığı ile karıştırılıyor. Ancak, Omicron özellikle yaşlılar ve sağlık sorunları olanlar için büyük risk taşıyor.

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

Koronavirüsün Omicron varyantı Güney Afrika’da geçen Kasım ayında ilk kez tespit edildiğinde bilim insanlarını alarma geçirdi. Varyant, başak proteininde bulunan 30’u aşkın mutasyon nedeniyle corona virüsün önceki varyantlarından oldukça farklı görünüyordu. 

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

Ardından, bu mutasyonların Omicron’a aşıları ve önemi enfeksiyonları atlamak için bir yetenek kazandırdığı kısa sürede anlaşıldı.

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

Bununla birlikte Türkiye’de dahil olmak üzere yeni Covid-19 vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, farklı  ülkelerden gelen veriler oratak bir sonucu gösteriyor. Tipik bir Omicron vakası sadece biraz farklı şekilde ortaya çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda muhtemelen daha düşük oranda ciddi hastalığa neden oluyor. 

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KABUL EDİLME SIKLIĞI YÜZDE 50 DAHA AZ

NTV'de yer alan habere göre, Case Western Reserve Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD'deki Omicron dalgalanması sırasında yoğun bakım ünitesine kabul edilme riskinin, Delta varyantı dalgalanması sırasında gözlemlenen riskin yaklaşık yarısı olduğunu buldu. 

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

Ancak, uzmanlar Omicron’daki mutlak riskin,  herhangi bir Covid-19 varyantında olduğu gibi, aşı olup olunmadığına, yaşa, genel sağlık ve ekonomik duruma bağlı olduğunu vurguladı. 

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

OMİCRON HAFİFE ALINMAMALI

Case Western Reserve Üniversitesi'nde bir göğüs hastalıkları uzmanı yeni çalışmanın kıdemli yazarlarından Dr. Pamela Davis, "Daha büyük yaş grubunda, Delta varyantından daha az olsa bile, hala kötü bir hastalık olduğunu gördük. Omicron hafife alınmamalı” dedi. 

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Omicron, özellikle aşılananlarda Delta'ya kıyasla daha az şiddetli görünse de, ‘hafif’ olarak sınıflandırılması gerektiği anlamına gelmez. Tıpkı önceki varyantlar gibi, Omicron da insanları hastanelik ediyor ve insanları öldürüyor” diye konuştu. 

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

OMİCRON HANGİ SEMPTOMLARA NEDEN OLUYOR?

Uzmanların bildirdiğine göre, koronavirüsün önceki varyantlarının aksine, Omicron ile enfekte olan kişilerin büyük çoğunluğu, nispeten hızlı bir şekilde iyileşen ve hastane bakımı gerektirmeyen semptomlar sahip. Doktorlar, Omicron vakalarının çoğunun sıradan bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi görünme eğiliminde olduğunu tespit etti. 

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

LSU Health Shreveport'ta Gelişen Viral Tehditler Merkezi'nin müdür yardımcısı Dr. John Vanchiere, "Çoğunlukla baş ağrısı, burun akıntısı,burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma ve yorgunluk görüyoruz. Öksürük önceki varyantlara göre daha hafif. Ateş daha az yaygın” diye konuştu.

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

Öte yandan, doktorların bildirdiğine göre koku ve tat kaybı, Omicron’da yaygın görülmüyor. Vanchiere, yaşlı hastalar da dahil olmak üzere daha az hastanın nefes darlığı gibi alt solunum problemleriyle ilgili semptomları olduğunu söyledi.

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

MİDE BULANTISI, BEL AĞRISI VE GECE TERLEMESİ GİBİ SIRA DIŞI SEMPTOMLAR GÖRÜLÜYOR

Aynı zamanda  belirli semptomların Omicron ile Delta’dan daha fazla ortaya çıktığı gözlemlendi. Bunlardan öne çıkanlarını  mide bulantısı, gece terlemesi ve bel ağrısı oluşturuyor.

Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

OMİCRON’UN SEMPTOMLARI KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR?

Diğer taraftan, Vanchiere, insanların Omicron ile enfekte olduğunda semptomların daha hızlı ortaya çıktığını söyledi. Birkaç çalışma, kuluçka süresinin (virüse maruz kaldıktan sonra semptomların gelişmesi için geçen süre) yaklaşık üç gün olduğunu gösterdi. Buna karşılık, kuluçka süresi Delta varyantında yaklaşık dört, corona virüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal varyantında ise beş gündü. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler