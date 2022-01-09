Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor? Omicron'un belirtileri nelerdir?

Koronavirüsün Delta varyantından yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantı nedeniyle Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada yeni vaka sayıları rekor kırıyor. Çok hızlı yayılan Omicron varyantının semptomları ise önceki varyatlardan farklılık gösteriyor ve soğuk algınlığı ile karıştırılıyor. Ancak, Omicron özellikle yaşlılar ve sağlık sorunları olanlar için büyük risk taşıyor.

