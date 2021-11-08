Önder Özen, Karagümrük-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi

"Olimpiu Morutan ideal 11 oyuncusu ama dinlendi. Karagümrük de oynaması zor rakiplerden bir tanesi. Galatasaray hem ekonomik baskı yapmak zorunda, hem de kaparsam atarım düşüncedindeydi. Geniş alan bulan atacaktı, gerçekten de öyle oldu. Emre Kılınç bir hata yaptı ve gol geldi. Aslında o golü Karagümrük'ün yemesini bekliyorduk."