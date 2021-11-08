Önder Özen, Karagümrük-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 10:26
<p>Süper Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçı Önder Özen değerlendirdi.&nbsp;</p>

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçı Önder Özen değerlendirdi. 

<p>İşte Önder Özen'in yorumları:</p><p>"Galatasaray, Avrupa'da zorlu bir grupta yer alıyor. Yeteri kadar arası yok ve bu da etkiliyor."</p>

İşte Önder Özen'in yorumları:

"Galatasaray, Avrupa'da zorlu bir grupta yer alıyor. Yeteri kadar arası yok ve bu da etkiliyor."

<p>"Galatasaray bu maça çalışmaya dün başlayabildi. Karagümrük ise 7-8 gündür bu maça hazırlandı. Avrupa'da olan takımlar her dönüşte sıkıntı yaşıyor."</p>

"Galatasaray bu maça çalışmaya dün başlayabildi. Karagümrük ise 7-8 gündür bu maça hazırlandı. Avrupa'da olan takımlar her dönüşte sıkıntı yaşıyor."

<p>"Beşiktaş'ın Trabzonspor'a göre ekstra 4, Galatasaray'ın ise Karagümrük'e 8 tane ekstra maçı var. Devre bittiğinde Galatasaray 10 tane ekstra maç oynayacak. Muhtemelen gruptan çıkacak ve minimum 2 maç daha oynayacak. Bu kolay değil."</p>

"Beşiktaş'ın Trabzonspor'a göre ekstra 4, Galatasaray'ın ise Karagümrük'e 8 tane ekstra maçı var. Devre bittiğinde Galatasaray 10 tane ekstra maç oynayacak. Muhtemelen gruptan çıkacak ve minimum 2 maç daha oynayacak. Bu kolay değil."

<p>"Dortmund'a karşı oynarken onun silahıyla mı oynamalısınız? Bence hayır. Galatasaray, Lazio ve deplasmandaki Marsilya maçında, ekonomik oynamayı başardı."</p>

"Dortmund'a karşı oynarken onun silahıyla mı oynamalısınız? Bence hayır. Galatasaray, Lazio ve deplasmandaki Marsilya maçında, ekonomik oynamayı başardı."

<p>"Olimpiu Morutan ideal 11 oyuncusu ama dinlendi. Karagümrük de oynaması zor rakiplerden bir tanesi. Galatasaray hem ekonomik baskı yapmak zorunda, hem de kaparsam atarım düşüncedindeydi. Geniş alan bulan atacaktı, gerçekten de öyle oldu. Emre Kılınç bir hata yaptı ve gol geldi. Aslında o golü Karagümrük'ün yemesini bekliyorduk."</p>

"Olimpiu Morutan ideal 11 oyuncusu ama dinlendi. Karagümrük de oynaması zor rakiplerden bir tanesi. Galatasaray hem ekonomik baskı yapmak zorunda, hem de kaparsam atarım düşüncedindeydi. Geniş alan bulan atacaktı, gerçekten de öyle oldu. Emre Kılınç bir hata yaptı ve gol geldi. Aslında o golü Karagümrük'ün yemesini bekliyorduk."

<p>"Normal şartlarda Galatasaray kendi yemeyeceği golü, Karagümrük de kendi yiyeceği golü attı. Beşiktaş kaybetti, Galatasaray 1-0'dan gelip 1-1 ile bitirdiği için biraz daha moralli olabilir. Buna kayıp olarak da bakabilirseniz, 1 puan kazanç olarak da değerlendirilebilir."</p>

"Normal şartlarda Galatasaray kendi yemeyeceği golü, Karagümrük de kendi yiyeceği golü attı. Beşiktaş kaybetti, Galatasaray 1-0'dan gelip 1-1 ile bitirdiği için biraz daha moralli olabilir. Buna kayıp olarak da bakabilirseniz, 1 puan kazanç olarak da değerlendirilebilir."


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