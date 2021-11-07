Vitor Pereira: Kazanmak için her şeyi denedik

07 Kasım 2021 Pazar, 21:47

Süper Lig'de üç maç üst üste kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+9'da bulduğu penaltı golüyle bir puanı kurtardı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Avrupa dönüşü yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

Pereira, Trabzonspor'un üç büyüklere göre Avrupa'da olmaması nedeniyle daha avantajlı olduğunun altını çizerek, "Ben bahane üretmek istemiyorum. Bahanelere sığınan bir hoca değilim ama bu ligdeki büyük takımlara baktığınız zaman Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor. En iyi toparlanma fırsatını Trabzonspor elde ediyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim aynı problemlerimiz var. Antwerp deplasmanında oynadık. Maça hazırlanmak için bir günümüz vardı. Futbolcular makine değil. Buna bağlamak istemiyorum ama bu bir gerçek. Uzun bir seyahat yaptık. Bu anlamda tek problemi olmayan takım Trabzonspor. Avrupa'da olmadıkları için yeterli zamanları oluyor hazırlanmak için." dedi.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ DENEDİK"

"Penaltıyı atsak durum farklı olacaktı ama olmadı. Çünkü 1-0'dan sonra boşluk bulacaktık. Rakibimiz duran toptan golü buldu. Sonra ikinci yarıya başladık ve ikinci golü yedik. Kazanmak için her şeyi denedik. Futbolcularımızın özverisiyle maç 2-2'ye geldi. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni yapacağız, önümüzde hala çok maç var. Savaşmaya devam."