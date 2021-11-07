Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açıklama

07 Kasım 2021 Pazar, 22:29

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından takımın performansına ve Fatih Terim'e tepki gösteren taraftara, başkan Burak Elmas'tan açıklama geldi.

Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda Elmas, "Galatasarayımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasarayımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir." ifadelerini kullandı.