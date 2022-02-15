Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 08:13
Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

Yöneylem Araştırma'nın ‘Türkiye Siyaseti Paneli Ocak 2022’ sonuçları yayımlandı.

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

BU PAZAR MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ OLSA 

(Kararsızlar dağıtılmadan)

AKP: 26.9

CHP: 26

İYİ PARTİ: 10.5

HDP: 7.9

MHP: 3.9

DEVA: 1.9

GELECEK: 0.6

SAADET: 0.6

Diğer: 3.4

Kararsız: 10.3

Oy kullanamayacak: 8

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

CUMHUR İTTİFAKI'NA MI, MİLLET İTTİFAKI'NA MI OY VERİRSİNİZ?

Cumhur İttifakı: 32.4

Millet İttifakı: 40

İttifaklar dışındaki partilerden biri (HDP, DEVA, TİP vb.): 15

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 62.8.

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

AKP seçmeninin yüzde 10'u Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünüyor.

Türkiye'nin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 69.4.  

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

Seçmenin yüzde 56.4'ü erken seçim isterken, yüzde 37.4 erken seçimin yapılmasına karşı çıkıyor.

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

Parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranı yüzde 61.4 olarak hesaplandı. 

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Asla oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 55.6. 'Kesinlikle oy veririm' diyenlerin oranı ise 32.6.  

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

Yüzde 54, Erdoğan'ın karşısına hangi aday çıkarsa çıksın ona oy vereceğini söylüyor. Erdoğan'a oy vereceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 32.9.

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Tayyip Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa 2.6 puan, Ekrem İmamoğlu ise 15.1 puan fark atıyor. 

Son anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

Türkiye'nin acim çözülmesi gereken sorunların başında yüzde 66.2 ile ekonomik kriz geliyor. 

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