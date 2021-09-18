Ozan Tufan'dan Fenerbahçe açıklaması

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 13:33
<p>Watford'e transfer olan Ozan Tufan kulübün resmi internet sitesine röportaj verdi. Milli oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:</p>

Watford'e transfer olan Ozan Tufan kulübün resmi internet sitesine röportaj verdi. Milli oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

<p>Okul takımları turnuvası oluyordu, beni ilk orada keşfetmişlerdi, oradan Bursaspor'a transfer oldum, sonra Fenerbahçe'ye geçiş yaptım, sonra buradayım. Bursaspor'un bana kattıkları inkar edilemez. Fenerbahçe'de hiçbir yerde görmediğim sevgiyi, saygıyı gördüm. Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de yaşadım. Çok güzel anılar biriktirdim, arkadaşlıklar biriktirdim, belki 7 yılda hiç şampiyon olamadım ana en güzel anları da, en zor günleri de yaşadım. Sonuçta buraya geldim. Hem Bursaspor'un, hem Fenerbahçe'nin buraya gelmemde büyük emeği var. Kariyerimin inişli çıkışlı bir dönemi oldu ama hepsinin de yardımı oldu, çok mutluyum.</p>

Okul takımları turnuvası oluyordu, beni ilk orada keşfetmişlerdi, oradan Bursaspor'a transfer oldum, sonra Fenerbahçe'ye geçiş yaptım, sonra buradayım. Bursaspor'un bana kattıkları inkar edilemez. Fenerbahçe'de hiçbir yerde görmediğim sevgiyi, saygıyı gördüm. Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de yaşadım. Çok güzel anılar biriktirdim, arkadaşlıklar biriktirdim, belki 7 yılda hiç şampiyon olamadım ana en güzel anları da, en zor günleri de yaşadım. Sonuçta buraya geldim. Hem Bursaspor'un, hem Fenerbahçe'nin buraya gelmemde büyük emeği var. Kariyerimin inişli çıkışlı bir dönemi oldu ama hepsinin de yardımı oldu, çok mutluyum.

<p>Kariyerimde çok büyük maçlara da çıktım, ortalama maçlara da çıktım ama derbi atmosferinde 1 gün önceden hiçbir futbolcu kolay kolay uyuyamaz. Maçı gece uyurken yaşar, o anı yaşar, maçı düşünür. Ben de çok heyecanlanıyordum. Stada gittiğimizde, özellikle kendi sahamızda oynadığımızda böyle bir atmosferi hayatımda hiçbir yerde görmedim. Avrupa'da da çok oynadım ama böyle bir atmosfer görmedim. İnanılmaz bir ortam oluyor, anlatsam normal gelebilir ama İngiliz taraftarların o anı yaşamaları lazım.</p>

Kariyerimde çok büyük maçlara da çıktım, ortalama maçlara da çıktım ama derbi atmosferinde 1 gün önceden hiçbir futbolcu kolay kolay uyuyamaz. Maçı gece uyurken yaşar, o anı yaşar, maçı düşünür. Ben de çok heyecanlanıyordum. Stada gittiğimizde, özellikle kendi sahamızda oynadığımızda böyle bir atmosferi hayatımda hiçbir yerde görmedim. Avrupa'da da çok oynadım ama böyle bir atmosfer görmedim. İnanılmaz bir ortam oluyor, anlatsam normal gelebilir ama İngiliz taraftarların o anı yaşamaları lazım.

<p>Bizim için her maç çok büyük. Ülkemiz adına maçlara çok önem veriyoruz, en küçük görünen maçı da, en büyük maçı da aynı görüyoruz ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz. 64 tane milli maçım var, daha fazlalarını görmek istiyorum, onun için çabalıyorum. Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda kötü bir dönemden geçti ama bundan sonraki turnuvalarda daha iyi yere geleceğini düşünüyorum.</p>

Bizim için her maç çok büyük. Ülkemiz adına maçlara çok önem veriyoruz, en küçük görünen maçı da, en büyük maçı da aynı görüyoruz ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz. 64 tane milli maçım var, daha fazlalarını görmek istiyorum, onun için çabalıyorum. Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda kötü bir dönemden geçti ama bundan sonraki turnuvalarda daha iyi yere geleceğini düşünüyorum.

<p>Çağlar, Premier Lig'e geldiğim için muhtemelen en mutlu kişi. Çok iyi arkadaşız. Yıllar önce ikimizin de günün birinde Premier Lig'de oynayacağından bahsederdik. Zaman bulduğumuzda bu ortak hayali gerçekleştirdiğimiz için bir kahve içeceğiz.&nbsp;</p>

Çağlar, Premier Lig'e geldiğim için muhtemelen en mutlu kişi. Çok iyi arkadaşız. Yıllar önce ikimizin de günün birinde Premier Lig'de oynayacağından bahsederdik. Zaman bulduğumuzda bu ortak hayali gerçekleştirdiğimiz için bir kahve içeceğiz. 

<p>Pogba çok iyi oyuncu. Türk basınında Pogba ile kıyaslamaya neden olan güzel goller atmayı başardım. Böylesine üst düzey oyuncuyla kıyaslanmak ancak iltifat olarak kabul edebileceğim bir şey.&nbsp;</p><p><em>*1 ve 5 numaralı görsel Watford Kulübü'nün resmi internet sitesinden alınmıştır.</em></p>

Pogba çok iyi oyuncu. Türk basınında Pogba ile kıyaslamaya neden olan güzel goller atmayı başardım. Böylesine üst düzey oyuncuyla kıyaslanmak ancak iltifat olarak kabul edebileceğim bir şey. 

*1 ve 5 numaralı görsel Watford Kulübü'nün resmi internet sitesinden alınmıştır.

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