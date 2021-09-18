Ozan Tufan'dan Fenerbahçe açıklaması

Kariyerimde çok büyük maçlara da çıktım, ortalama maçlara da çıktım ama derbi atmosferinde 1 gün önceden hiçbir futbolcu kolay kolay uyuyamaz. Maçı gece uyurken yaşar, o anı yaşar, maçı düşünür. Ben de çok heyecanlanıyordum. Stada gittiğimizde, özellikle kendi sahamızda oynadığımızda böyle bir atmosferi hayatımda hiçbir yerde görmedim. Avrupa'da da çok oynadım ama böyle bir atmosfer görmedim. İnanılmaz bir ortam oluyor, anlatsam normal gelebilir ama İngiliz taraftarların o anı yaşamaları lazım.