Pınar Gültekin cinayetinde acı gerçek ortaya çıktı

Mahkeme bunu reddetti. Dosya ilerliyor. Esasen beklenen bir müzekkere vardı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bugün itibari ile mahkeme başkanı bu müzekkereye cevabın geldiğini söyledi. Onlar da inceleyememişler. Biz duruşma öncesi aldık ama baktığınız zaman sadece üst yazı var Türkçe olarak. Diyor ki, ‘Adalet Bakanlığının görüşmesi neticesinde Amerika’dan gelen cevabi yazı bu şekildedir’ diyor. ‘Amerika’ya bir takım evraklar gönderilmiştir. Başka bir talebiniz var ise değerlendirelim’ diyor. Ama ne geldi ne gitti mahkeme dahi bilmiyor bunu. Çünkü onlar da daha evrakları açıp bakamamışlar” dedi.