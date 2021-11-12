Premier Lig ekibi Wolverhampton, Enner Valencia'ya talip

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 09:35
<p>Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'ya Premier Lig'den talip çıktı.&nbsp;</p>

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'ya Premier Lig'den talip çıktı. 

<p>Daha önce İngiltere'de Everton ve West Ham forması giyen Ekvadorlu yıldızına Wolverhampton kanca attı.</p>

Daha önce İngiltere'de Everton ve West Ham forması giyen Ekvadorlu yıldızına Wolverhampton kanca attı.

<p>İngiliz ekibinin devre arasında Valencia için teklif yapacağı kaydedildi.</p>

İngiliz ekibinin devre arasında Valencia için teklif yapacağı kaydedildi.

<p>32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.</p>

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

<p>Enner Valencia, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 7 gol kaydetti ve şu anda Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.</p>

Enner Valencia, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 7 gol kaydetti ve şu anda Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.


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