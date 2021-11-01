PSG'de Sergio Ramos'un sözleşmesi feshedilebilir

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 14:19
<p>Sezon başında büyük umutlarla PSG'ye transfer olan Sergio Ramos, henüz yeni takımının formasını giyemedi.&nbsp;</p>

Sezon başında büyük umutlarla PSG'ye transfer olan Sergio Ramos, henüz yeni takımının formasını giyemedi. 

<p>35 yaşındaki stoperle ilgili Fransız basını, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.</p>

35 yaşındaki stoperle ilgili Fransız basını, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

<p>Le Parisien'in haberine göre PSG, 35 yaşındaki İspanyol oyuncuya olan güvenini kaybetmeye başladı. Ramos'un sözleşmesini feshetme ihtimalini masaya yatıran Fransız ekibinin bu konuda çalışmalara başlayacağı öne sürüldü. Sergio Ramos'un da bu transferi hata olarak görmeye başladığı belirtildi.</p>

Le Parisien'in haberine göre PSG, 35 yaşındaki İspanyol oyuncuya olan güvenini kaybetmeye başladı. Ramos'un sözleşmesini feshetme ihtimalini masaya yatıran Fransız ekibinin bu konuda çalışmalara başlayacağı öne sürüldü. Sergio Ramos'un da bu transferi hata olarak görmeye başladığı belirtildi.

<p>İspanyol oyuncu, 5 Mayıs'tan bu yana resmi bir karşılaşmaya çıkmadı. Neredeyse beş aydan fazla bir süredir sahalarda yer almayan Ramos'un ne zaman forma giyeceği de belirsizliğini koruyor.</p>

İspanyol oyuncu, 5 Mayıs'tan bu yana resmi bir karşılaşmaya çıkmadı. Neredeyse beş aydan fazla bir süredir sahalarda yer almayan Ramos'un ne zaman forma giyeceği de belirsizliğini koruyor.


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