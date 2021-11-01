PSG'de Sergio Ramos'un sözleşmesi feshedilebilir

Le Parisien'in haberine göre PSG, 35 yaşındaki İspanyol oyuncuya olan güvenini kaybetmeye başladı. Ramos'un sözleşmesini feshetme ihtimalini masaya yatıran Fransız ekibinin bu konuda çalışmalara başlayacağı öne sürüldü. Sergio Ramos'un da bu transferi hata olarak görmeye başladığı belirtildi.