PSG'nin tecrübeli yıldızı Sergio Ramos'un sahalara dönüşü gecikti

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 18:55
<p>16 sezon formasını terlettiği Real Madrid ile sözleşme sözleşme yenilemeyen ve yaz transfer döneminde Real Madrid ile&nbsp; Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos'un sakatlıktan dönüş tarihi ertelendi.<br></p>

16 sezon formasını terlettiği Real Madrid ile sözleşme sözleşme yenilemeyen ve yaz transfer döneminde Real Madrid ile  Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos'un sakatlıktan dönüş tarihi ertelendi.

<p>PSG'nin ligdeki 10. hafta mücadelesinde Angers karşısında maç kadrosunda olması beklenen İspanyol futbolcu, takım antrenmanında yer almadı.<br></p>

PSG'nin ligdeki 10. hafta mücadelesinde Angers karşısında maç kadrosunda olması beklenen İspanyol futbolcu, takım antrenmanında yer almadı.

<p>Ayrıca Ramos'un 19 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Leipzig karşısında da kadroda olması beklenmiyor.</p>

Ayrıca Ramos'un 19 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Leipzig karşısında da kadroda olması beklenmiyor.

<p>İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, sağlık ekibi tarafından bir sorunun olmadığı söylense de Ramos'un ne kendisinin ne de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sahalara dönüş konusunda acele etme niyetleri bulunmuyor.<br></p>

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, sağlık ekibi tarafından bir sorunun olmadığı söylense de Ramos'un ne kendisinin ne de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sahalara dönüş konusunda acele etme niyetleri bulunmuyor.

<p>Sakatlığının önceki dönemlerinde takım antrenmanlarına geri dönen Ramos'un, bu çalışmalar sonrasında sakatlığının ilk safhaya döndüğü ve bunun ters tepmesi de acele etmemek istenmesinde önemli bir etmen.<br></p>

Sakatlığının önceki dönemlerinde takım antrenmanlarına geri dönen Ramos'un, bu çalışmalar sonrasında sakatlığının ilk safhaya döndüğü ve bunun ters tepmesi de acele etmemek istenmesinde önemli bir etmen.

<p>Bu yüzden&nbsp; Paris Saint-Germain, İspanyol yıldızın geri dönüşü ile ilgili bir takvim yayınlamaktan çekiniyor.</p>

Bu yüzden  Paris Saint-Germain, İspanyol yıldızın geri dönüşü ile ilgili bir takvim yayınlamaktan çekiniyor.

<p>35 yaşındaki futbolcu, alt adale sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak durumda.<br></p>

35 yaşındaki futbolcu, alt adale sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak durumda.

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