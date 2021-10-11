PSG'nin yıldızı Wijnaldum: Tamamen mutlu olduğumu söyleyemem

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 16:22
<p>Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Fransız ekibinin yolunu tutan Georginio Wijnaldum'dan çarpıcı bir itiraf geldi.</p>

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Fransız ekibinin yolunu tutan Georginio Wijnaldum'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

<p>PSG forması giyen Georginio Wijnaldum, Ligue 1 ekibinde tamamen mutlu olmadığını söyledi.</p>

PSG forması giyen Georginio Wijnaldum, Ligue 1 ekibinde tamamen mutlu olmadığını söyledi.

<p>Hollanda Milli Takımı kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "PSG'de tamamen mutlu olduğumu söyleyemem. Durum istediğim gibi değil. Son yıllarda düzenli forma şansı buldum, her zaman fittim ve iyi oynadım. Şu an içinde bulunduğum durum farklı ve alışması zaman alacak. Bu yeni adım için sabırsızlanıyordum ama böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Çok zor." şeklinde konuştu.</p>

Hollanda Milli Takımı kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "PSG'de tamamen mutlu olduğumu söyleyemem. Durum istediğim gibi değil. Son yıllarda düzenli forma şansı buldum, her zaman fittim ve iyi oynadım. Şu an içinde bulunduğum durum farklı ve alışması zaman alacak. Bu yeni adım için sabırsızlanıyordum ama böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Çok zor." şeklinde konuştu.

<p>Fransız devi, Wijnaldum'u Liverpool'dan ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde ücretsiz olarak kadroya kattı.</p>

Fransız devi, Wijnaldum'u Liverpool'dan ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde ücretsiz olarak kadroya kattı.

<p style="box-sizing: inherit; margin: 0.9375rem 0px; color: #232323; font-family: Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="box-sizing: inherit; margin: 0.9375rem 0px; color: #232323; font-family: Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">Liverpool'la sözleşme yenilemeyen ve Barcelona'ya gitmekten vazgeçerek PSG'nin yolunu tutan Wijnaldum, şu ana dek 11 maçta şans bulurken bu müsabakaların sadece 6'sında ilk 11'de yer aldı.</p>

Liverpool'la sözleşme yenilemeyen ve Barcelona'ya gitmekten vazgeçerek PSG'nin yolunu tutan Wijnaldum, şu ana dek 11 maçta şans bulurken bu müsabakaların sadece 6'sında ilk 11'de yer aldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler