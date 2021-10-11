PSG'nin yıldızı Wijnaldum: Tamamen mutlu olduğumu söyleyemem
Hollanda Milli Takımı kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "PSG'de tamamen mutlu olduğumu söyleyemem. Durum istediğim gibi değil. Son yıllarda düzenli forma şansı buldum, her zaman fittim ve iyi oynadım. Şu an içinde bulunduğum durum farklı ve alışması zaman alacak. Bu yeni adım için sabırsızlanıyordum ama böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Çok zor." şeklinde konuştu.
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