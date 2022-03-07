Putin'in yürüyüşü gündem oldu: Sağ kolu neden sabit?
Mirrror'ın haberine göre; Portekiz, İtalya ve Hollanda merkezli araştırmacılar şunları yazdı:
"Kılavuza göre, KGB ajanlarına silahlarını sağ ellerinde göğüslerine yakın tutmaları ve bir tarafıyla, (genellikle sol tarafıyla) ilerlemeleri talimatı verilmişti. Bu durum; ajanın bir düşmanla karşı karşıya kalması durumunda silahı mümkün olan en kısa sürede çekmeyi sağlar."
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