Putin'in yürüyüşü gündem oldu: Sağ kolu neden sabit?

Mirrror'ın haberine göre; Portekiz, İtalya ve Hollanda merkezli araştırmacılar şunları yazdı:

"Kılavuza göre, KGB ajanlarına silahlarını sağ ellerinde göğüslerine yakın tutmaları ve bir tarafıyla, (genellikle sol tarafıyla) ilerlemeleri talimatı verilmişti. Bu durum; ajanın bir düşmanla karşı karşıya kalması durumunda silahı mümkün olan en kısa sürede çekmeyi sağlar."