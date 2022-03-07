Putin'in yürüyüşü gündem oldu: Sağ kolu neden sabit?

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 11:47
Putin'in yürüyüşü gündem oldu: Sağ kolu neden sabit?

Mirror'ın haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KGB eğitimiyle bağlantılı olabilecek belirgin bir yürüyüşün belirtilerini sahip gibi görünüyor.

Putin'in yürüyüşü gündem oldu: Sağ kolu neden sabit?

Yürüyüşünün analizi; Putin'i sert bir bacak ve dik bir sağ kolla yürüdüğünü gösteriyor. Öte yandan Putin'in sol kolu yanında sallanıyor.

Putin'in yürüyüşü gündem oldu: Sağ kolu neden sabit?

Araştırmacılar bu durumun, Sovyetler Birliği dağılmadan önce Sovyet KGB'sinin bir parçası olan Putin'in aldığı silah eğitimiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdüler.

Putin'in yürüyüşü gündem oldu: Sağ kolu neden sabit?

Mirrror'ın haberine göre; Portekiz, İtalya ve Hollanda merkezli araştırmacılar şunları yazdı: 

"Kılavuza göre, KGB ajanlarına silahlarını sağ ellerinde göğüslerine yakın tutmaları ve bir tarafıyla, (genellikle sol tarafıyla) ilerlemeleri talimatı verilmişti. Bu durum; ajanın bir düşmanla karşı karşıya kalması durumunda silahı mümkün olan en kısa sürede çekmeyi sağlar."

Putin'in yürüyüşü gündem oldu: Sağ kolu neden sabit?

Öte yandan eski Dışişleri Bakanı Lord David Owen, Putin'in kas güçlendirici ilaçların neden olabileceği yüzünün şeklindeki değişiklikler nedeniyle steroid kullanımından şüphelendiğini söyledi.

Putin'in yürüyüşü gündem oldu: Sağ kolu neden sabit?

Times Radio'ya konuşan Lord Owen, "Yüzüne bakın, bunun nasıl değiştiğini görün - şimdi oval bir yüzü var. Ah, bu plastik cerrahi mi yoksa Botoks mu diyenler, buna hiç inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler