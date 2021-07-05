<p>Yönetimin yeni sezonda da yola devam etmek için girişimde bulunduğu Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın babası Mohamed Ghezzal, son gelişmelerle ilgili olarak Fanatik gazetesinden Yakup Çınar'a konuştu.<br></p>
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Yönetimin yeni sezonda da yola devam etmek için girişimde bulunduğu Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın babası Mohamed Ghezzal, son gelişmelerle ilgili olarak Fanatik gazetesinden Yakup Çınar'a konuştu.

<p>Ghezzal’ın Beşiktaş taraftarını ve Sergen Yalçın’ı çok sevdiğini söyleyen Mohamed Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.<br></p>
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Ghezzal’ın Beşiktaş taraftarını ve Sergen Yalçın’ı çok sevdiğini söyleyen Mohamed Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

<p>Oğlunun siyah-beyazlılarda devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal, “Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor” ifadelerini kullandı.</p>
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Oğlunun siyah-beyazlılarda devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal, “Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor” ifadelerini kullandı.

<p>Mohamed Ghezzal, oğlunun Lyon formasıyla Beşiktaş’a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Siyah-Beyazlı taraftarlardan çok etkilendiğini ve bundan dolayı sezon başında tercihini Kara Kartal olarak belirlediğini söyledi.<br></p>
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Mohamed Ghezzal, oğlunun Lyon formasıyla Beşiktaş’a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Siyah-Beyazlı taraftarlardan çok etkilendiğini ve bundan dolayı sezon başında tercihini Kara Kartal olarak belirlediğini söyledi.

<p>Şampiyonlar Ligi’ni merakla beklediklerini söyleyen Ghezzal, “Oğlumun yeniden Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması bizi çok mutlu ediyor. Mutlaka dolu tribünler önünde o maçları ailecek izlemek istiyoruz” dedi.<br></p>
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Şampiyonlar Ligi’ni merakla beklediklerini söyleyen Ghezzal, “Oğlumun yeniden Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması bizi çok mutlu ediyor. Mutlaka dolu tribünler önünde o maçları ailecek izlemek istiyoruz” dedi.

<p>Baba Ghezzal, Galatasaray ’ın ilgisini de doğruladı. Ghezzal, “Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı” şeklinde konuştu.<br></p>
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Baba Ghezzal, Galatasaray ’ın ilgisini de doğruladı. Ghezzal, “Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı” şeklinde konuştu.

<p>Oğlunun kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini belirten Mohamed Ghezzal, Galatasaray’ın teklifini kabul etmediklerini söyledi.<br></p>
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Oğlunun kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini belirten Mohamed Ghezzal, Galatasaray’ın teklifini kabul etmediklerini söyledi.

<p>Galatasaray'ın Rachid Ghezzal’e yaptığı teklifin ayrıntıları da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar’ın Fatih Terim’in istediği Cezayirli oyuncuya 2.7 milyon Avro'dan 3 yıllık teklif yaptığı, ayrıca Leicester City’ye de 2 milyon Avro önerdiği bildirildi.<br></p>
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Galatasaray'ın Rachid Ghezzal’e yaptığı teklifin ayrıntıları da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar’ın Fatih Terim’in istediği Cezayirli oyuncuya 2.7 milyon Avro'dan 3 yıllık teklif yaptığı, ayrıca Leicester City’ye de 2 milyon Avro önerdiği bildirildi.

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