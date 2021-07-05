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Oğlunun siyah-beyazlılarda devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal, “Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor” ifadelerini kullandı.