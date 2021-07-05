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Ghezzal’ın Beşiktaş taraftarını ve Sergen Yalçın’ı çok sevdiğini söyleyen Mohamed Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
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