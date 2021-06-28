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Cezayirli yıldız transferi hakkında "Benim için öncelik Beşiktaş'ta kalmak. Ben Beşiktaş'ı çok sevdim. İstanbul'u çok sevdim ve İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş yönetimi transferim için çok uğraşıyor. Bu yüzden beklemedeyim. Anlaşma olmasını umuyorum. Eğer anlaşma olmazsa o zaman başka bir yol izlemek zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.
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