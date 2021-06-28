<p>Beşiktaş'ın sezonu çifte kupa ile kapatmasında büyük katkısı bulunan Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsizliğini koruyor.</p>
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Beşiktaş'ın sezonu çifte kupa ile kapatmasında büyük katkısı bulunan Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

<p>Cezayirli yıldız Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etse de kulübü Leicester City, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.&nbsp;</p>
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Cezayirli yıldız Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etse de kulübü Leicester City, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. 

<p>Cezayirli yıldız Ghezzal ise yaptığı açıklamada, "Beşiktaş transferim için çok uğraşıyor ve önceliğim Beşiktaş" dedi.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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Cezayirli yıldız Ghezzal ise yaptığı açıklamada, "Beşiktaş transferim için çok uğraşıyor ve önceliğim Beşiktaş" dedi. 

<p>Cezayirli yıldız transferi hakkında "Benim için öncelik Beşiktaş'ta kalmak. Ben Beşiktaş'ı çok sevdim. İstanbul'u çok sevdim ve İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş yönetimi transferim için çok uğraşıyor. Bu yüzden beklemedeyim. Anlaşma olmasını umuyorum. Eğer anlaşma olmazsa o zaman başka bir yol izlemek zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p><p><br></p>
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Cezayirli yıldız transferi hakkında "Benim için öncelik Beşiktaş'ta kalmak. Ben Beşiktaş'ı çok sevdim. İstanbul'u çok sevdim ve İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş yönetimi transferim için çok uğraşıyor. Bu yüzden beklemedeyim. Anlaşma olmasını umuyorum. Eğer anlaşma olmazsa o zaman başka bir yol izlemek zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı. 


<p>Ghezzal bu sezon Beşiktaş'ta çıktığı 35 maçta 8 gol atıp 18 asist üretti.&nbsp;</p>
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Ghezzal bu sezon Beşiktaş'ta çıktığı 35 maçta 8 gol atıp 18 asist üretti. 

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