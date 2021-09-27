Radamel Falcao, golleriyle İspanyol basınında yer buluyor

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 14:16
<p>Vallecano formasıyla üçüncü maçında üçüncü golünü kaydeden Radamel Falcao, İspanya'nın gündeminde.</p>

Vallecano formasıyla üçüncü maçında üçüncü golünü kaydeden Radamel Falcao, İspanya'nın gündeminde.

<p>Galatasaray'da geçirdiği iki sezonda sakatlıklarla mücadele eden ve beklentilerin uzağında kalan Kolombiyalı yıldız sezon başında İspanya'nın yolunu tutmuştu.</p>

Galatasaray'da geçirdiği iki sezonda sakatlıklarla mücadele eden ve beklentilerin uzağında kalan Kolombiyalı yıldız sezon başında İspanya'nın yolunu tutmuştu.

<p>&nbsp;Deneyimli futbolcunun yeni adresi Rayo Vallecano olurken Falcao'nun yeni kariyeri çok hızlı başladı.</p>

 Deneyimli futbolcunun yeni adresi Rayo Vallecano olurken Falcao'nun yeni kariyeri çok hızlı başladı.

<p>Vallecano formasıyla çıktığı ilk maçta sonradan oyuna girip gol atan Falcao, ikinci maçında da yine sonradan maça dahil olup golünü kaydetti. Falcao, Cadiz karşısına ise ilk 11'de başladı ve takımının ikinci golüne imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. İspanyol basını ve Rayo Vallecano cephesi, El Tigre'nin 3 maçta 3 gollük performansını sıklıkla konuşmaya başladı.</p>

Vallecano formasıyla çıktığı ilk maçta sonradan oyuna girip gol atan Falcao, ikinci maçında da yine sonradan maça dahil olup golünü kaydetti. Falcao, Cadiz karşısına ise ilk 11'de başladı ve takımının ikinci golüne imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. İspanyol basını ve Rayo Vallecano cephesi, El Tigre'nin 3 maçta 3 gollük performansını sıklıkla konuşmaya başladı.

<p>Falcao'nun Cadiz'e attığı golde asisti yapan Ivan Balliu, takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler kullandı. Balliu, "Falcao ile her şey çok daha kolay. Başarısız olmayacak. Böyle bir oyuncuya sahip olmak inanılmaz. Antrenmanda da sahadakiyle aynı" dedi.</p>

Falcao'nun Cadiz'e attığı golde asisti yapan Ivan Balliu, takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler kullandı. Balliu, "Falcao ile her şey çok daha kolay. Başarısız olmayacak. Böyle bir oyuncuya sahip olmak inanılmaz. Antrenmanda da sahadakiyle aynı" dedi.

<p>AS gazetesi, Radamel Falcao için "Vallecas kaplanıyla çıldırıyor" manşetiyle yayımladığı haberinde Kolombiyalı yıldıza geniş yer verdi. Marca ise yıldız futbolcuyla ilgili paylaştığı haberinde "El Tigre, Avrupa kokuyor" başlığını attı.</p>

AS gazetesi, Radamel Falcao için "Vallecas kaplanıyla çıldırıyor" manşetiyle yayımladığı haberinde Kolombiyalı yıldıza geniş yer verdi. Marca ise yıldız futbolcuyla ilgili paylaştığı haberinde "El Tigre, Avrupa kokuyor" başlığını attı.

<p>Radamel Falcao iki sezon formasını giydiği Galatasaray ile 43 resmi maça çıkarken 20 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.</p>

Radamel Falcao iki sezon formasını giydiği Galatasaray ile 43 resmi maça çıkarken 20 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.

<p>Sarı-kırmızılı kulüp sözleşmesinin bitimine bir yıl kala oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve Falcao, La Liga'nın yolunu tuttu.</p>

Sarı-kırmızılı kulüp sözleşmesinin bitimine bir yıl kala oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve Falcao, La Liga'nın yolunu tuttu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler