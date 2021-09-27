Radamel Falcao, golleriyle İspanyol basınında yer buluyor
Vallecano formasıyla çıktığı ilk maçta sonradan oyuna girip gol atan Falcao, ikinci maçında da yine sonradan maça dahil olup golünü kaydetti. Falcao, Cadiz karşısına ise ilk 11'de başladı ve takımının ikinci golüne imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. İspanyol basını ve Rayo Vallecano cephesi, El Tigre'nin 3 maçta 3 gollük performansını sıklıkla konuşmaya başladı.
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