Radamel Falcao, golleriyle İspanyol basınında yer buluyor

Falcao'nun Cadiz'e attığı golde asisti yapan Ivan Balliu, takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler kullandı. Balliu, "Falcao ile her şey çok daha kolay. Başarısız olmayacak. Böyle bir oyuncuya sahip olmak inanılmaz. Antrenmanda da sahadakiyle aynı" dedi.