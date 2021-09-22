Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da gollerine devam ediyor

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 09:21
<p>İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibin galibiyet golü 90+6'da Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao attı.</p>

İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibin galibiyet golü 90+6'da Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao attı.

<p>Galatasaray'daki iki sezonluk macerası bekleneni karşılayamayan ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol atmayı başardı.</p>

Galatasaray'daki iki sezonluk macerası bekleneni karşılayamayan ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol atmayı başardı.

<p>Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.</p>

Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.

<p>Falcao'nun La Liga'daki yükselen performansı, İspanya'da en çok konuşulan konular arasına girdi.&nbsp;</p>

Falcao'nun La Liga'daki yükselen performansı, İspanya'da en çok konuşulan konular arasına girdi. 

<p>Gol Coracol, yaptığı haberin manşetinde "Falcao'nun gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.</p>

Gol Coracol, yaptığı haberin manşetinde "Falcao'nun gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

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