Josef de Souza, maç sonu hakemle arasında geçen diyaloğu açıkladı

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 09:04
<p>Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u ağırladığı karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı.</p>

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u ağırladığı karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı.

<p>Maçın ardından Josef de Souza, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.</p>

Maçın ardından Josef de Souza, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

<p>Josef, maçtan sonra uzatmayla ilgili hakemle yaptığı diyaloğu açıkladı.</p>

Josef, maçtan sonra uzatmayla ilgili hakemle yaptığı diyaloğu açıkladı.

<p>Hakemin maçı fazla uzattığını söyleyen Brezilyalı orta saha, "Karşılaşmanın ardından son derece düzgün bir şekilde hakemin yanına gittim. Maçın sona ermesi gerekmiyor muydu diye sordum. Bana gol olduğunda bitime 10 saniye kalmıştı dedi. Ben de onun söylediğine inandım ve kendisine teşekkür ettim. Sonrasında soyunma odasına gittiğimde aslında maçın bitmesi gereken zamanın üzerinden bir dakikadan fazla süre geçtiğini gördüm. Gerçekten çok üzücü." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Hakemin maçı fazla uzattığını söyleyen Brezilyalı orta saha, "Karşılaşmanın ardından son derece düzgün bir şekilde hakemin yanına gittim. Maçın sona ermesi gerekmiyor muydu diye sordum. Bana gol olduğunda bitime 10 saniye kalmıştı dedi. Ben de onun söylediğine inandım ve kendisine teşekkür ettim. Sonrasında soyunma odasına gittiğimde aslında maçın bitmesi gereken zamanın üzerinden bir dakikadan fazla süre geçtiğini gördüm. Gerçekten çok üzücü." ifadelerini kullandı. 

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