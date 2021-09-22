Josef de Souza, maç sonu hakemle arasında geçen diyaloğu açıkladı
Hakemin maçı fazla uzattığını söyleyen Brezilyalı orta saha, "Karşılaşmanın ardından son derece düzgün bir şekilde hakemin yanına gittim. Maçın sona ermesi gerekmiyor muydu diye sordum. Bana gol olduğunda bitime 10 saniye kalmıştı dedi. Ben de onun söylediğine inandım ve kendisine teşekkür ettim. Sonrasında soyunma odasına gittiğimde aslında maçın bitmesi gereken zamanın üzerinden bir dakikadan fazla süre geçtiğini gördüm. Gerçekten çok üzücü." ifadelerini kullandı.
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